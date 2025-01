Klara för semifinal: ”Inställningen är nyckeln”

Linn Mattsson och Sverige är klara för semifinal av junior-VM efter att ha besegrat Schweiz. Där kommer Sverige att ställas mot antingen Kanada eller USA.

– Vi spelade mot USA tidigare i turneringen och det var en väldigt rolig match. Det ska bli jättekul att möta något av lagen, säger djurgårdstalangen till Hockeysverige.se.

Sverige klara för semifinal.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Ivan Badanin/Alamy.

Sverige vann mot Schweiz i kvartsfinalen efter att genomfört en gedigen match, som tidigare världsspelaren och SVT-experten Maria Rooth, uttryckte det. En av målskyttarna som fick stå på blålinjen och lyssna till svenska nationalsången efter segern var Djurgårdens Linn Mattsson.



– Det är alltid en jättehärlig känsla och kul att efter vi vunnit att få höra nationalsången, säger Linn Mattsson som såklart också känner en stolthet att få vinna för Sverige i en U18-VM kvartsfinal.

– Ja, absolut. Verkligen.



Hur låter din sammanfattning av mötet med Schweiz?

– Jag tyckte att vi gick in med en bra inställning och kom snabbt in i det tempot vi ville spela i. Stundtals sjunker vi även in i deras tempo, men jag skulle ändå säga att vi gör en bra match. Sedan är det mycket som går att förbättra, såklart, men vi är nöjda.



Vad är styrkan i den här gruppen ni har på plats i finska Vantaa?

– Der är inställningen till tävling vi har. Att alla är villiga att göra allt för alla.

Klara för semifinal: ”Vi jobbar mot samma mål”

Om du ser till matchen mot Schweiz, vad är det som avgör?

– Det är, som sagt var, inställningen vi har till matcherna. Att vi ska vinna. Den inställningen har alla och vi jobbar mot samma mål.



Hur ser du på Schweiz som lag att spela mot?

– Schweiz är ganska roliga att möta och det brukar bli hyfsat jämna matcher i alla fall, men jag tycker att vi är mycket bättre.



Är det stor skillnad att möta Schweiz jämfört med Japan som ni hade svårt mot i sista gruppspelsmatchen?

– Jag skulle säga att det var en ganska liknande match. För oss spelar inte motståndet någon jättestor roll utan det är vad vi presterar, vårt lag, utifrån vad vi kan.

– Om det är Japan eller Schweiz som står där gör ingen skillnad utan det handlar mest om hu vi spelar.

Sverige vände och vann efter en dramatisk förlängning mot Japan i den sista gruppspelsmatchen.

Foto: SVT (Skärmdump)

Sverige gick ifrån till 4-0, men strax efter gjorde Schweiz 4-1 och fick ett litet spelövertag, men det var aldrig någon stress i laget över det enligt Mattsson.



– Nej, jag skulle inte säga att det blev stressat. Vi var fortsatte följa vårt system utifrån så som vi vill spela och lita på det.

– Jag tror inte att någon i laget blev speciellt nervös eftersom vi hade en så pass stor ledning.

Linn Mattsson gjorde mål mot Schweiz: ”Får tacka henne”

Linn Mattsson var en av planens absolut mest framträdande spelare och stod dessutom för ett att av Sveriges fyra mål.



– Jag tycker att det är väldigt enkelt att spela med Tilda (Edsman) och Miranda (Lindström). Vi kompletterar varandra väldigt bra. Jag är också nöjd med min prestation, men det är jag för att dom två hjälper mig väldigt mycket.



Och du svarar för ett av målen.

– Miranda hade pucken så jag åkte in på mål och skrek efter en passning, så jag får tacka henne för den fina passen.



Var det svårt att missa?

– Ja, det skulle jag säga. Det var inte mycket jag behövde göra, skrattar Linn Mattsson.



I semifinal väntar nu antagligen antingen Kanada eller USA. Vilket lag det blir avgörs under kvällen.



– Vi spelade mot USA tidigare i turneringen och det var en väldigt rolig match. Det ska bli jättekul att möta något av lagen. Dessutom spelade vi bra mot USA, vilket känns tryggt.



Vad krävs det av er om ni ska ta er till final?

– En bra inställning där alla vill åt samma håll, att vilja vinna och tävla i varje liten situation. Att göra det i byte efter byte, avslutar Linn Mattsson.