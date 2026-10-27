Vann poängligan i TV-pucken - så gick det sen

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |



TV-pucken är turneringen där vi för första gången får stifta bekantskap med våra blivande superstjärnor. Men många som är stjärnor som 15-åringar når faktiskt inte eliten som seniorer.

Bland TV-puckens poängligavinnare finns stjärnor som spelat OS och VM för Sverige - men också spelare som knappt ens spelat seniorhockey eller som kanske aldrig nådde högre än HockeyEttan.

Här hittar jag närmare på hur det gått för samtliga poängligavinnare i TV-pucken, både på pojk- och flicksidan, under 2000-talet. Dessutom tittar jag på vilka stora namn som slutade närmast bakom poängligavinnarna.

Pojkar

2000: Robert Nilsson, Stockholm, 18 poäng (3+15)

Ska man gå på ren och skär talang har Robert Nilsson få övermän inom svensk hockey på 2000-talet. Det såg vi bland annat i TV-pucken där han alltså gjorde 18 poäng och tog sitt Stockholm till final. Där blev det emellertid förlust.

Nilsson gick sedan vidare och blev en NHL-spelare men det var framför allt i Schweiz han kom att sätta avtryck. "Mini-magic" sköt ZSC Lions till guld ett år och vann ligans assistliga ett år.

På meritlistan finns också ett VM-silver.

Nästa stora namn i TV-puckens poängliga var Loui Eriksson, som slutade femma.

Robert Nilsson i ZSC-tröjan. Foto: Bildbyrån.