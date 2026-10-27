Vann poängligan i TV-pucken - så gick det sen
TV-pucken

Vann poängligan i TV-pucken - så gick det sen

Publicerad 27 oktober 2026 12:30
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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TV-pucken är turneringen där nya stjärnor föds. Här går Måns Karlsson igenom samtliga poängligavinnare på pojk- och flicksidan under 2000-talet.

  • Doldisarna som har gjort flest poäng av alla.
  • Är fyra genom tiderna - lade av som 25-åring.
  • Vann poängligan som back.
  • Snuvade "Bäckis" på poängligasegern.
  • Har gjort närmare 1200 matcher i NHL.
  • Avgjorde finalen - i förlängning.
  • Galna dominansen: Gjorde 27 mål på åtta matcher.
  • Hon vann poängligan - som underårig.
  • Är världsstjärna i innebandy.

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

TV-pucken är turneringen där vi för första gången får stifta bekantskap med våra blivande superstjärnor. Men många som är stjärnor som 15-åringar når faktiskt inte eliten som seniorer. 

Bland TV-puckens poängligavinnare finns stjärnor som spelat OS och VM för Sverige - men också spelare som knappt ens spelat seniorhockey eller som kanske aldrig nådde högre än HockeyEttan.

Här hittar jag närmare på hur det gått för samtliga poängligavinnare i TV-pucken, både på pojk- och flicksidan, under 2000-talet. Dessutom tittar jag på vilka stora namn som slutade närmast bakom poängligavinnarna.

Pojkar

2000: Robert Nilsson, Stockholm, 18 poäng (3+15)

Ska man gå på ren och skär talang har Robert Nilsson få övermän inom svensk hockey på 2000-talet. Det såg vi bland annat i TV-pucken där han alltså gjorde 18 poäng och tog sitt Stockholm till final. Där blev det emellertid förlust.

Nilsson gick sedan vidare och blev en NHL-spelare men det var framför allt i Schweiz han kom att sätta avtryck. "Mini-magic" sköt ZSC Lions till guld ett år och vann ligans assistliga ett år.

På meritlistan finns också ett VM-silver.

Nästa stora namn i TV-puckens poängliga var Loui Eriksson, som slutade femma.

Robert Nilsson i ZSC-tröjan. Foto: Bildbyrån.
Robert Nilsson i ZSC-tröjan. Foto: Bildbyrån.
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