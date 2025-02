Speltips 17/2 inför Finland – Kanada

Sista rundan i 4 Nations-turneringen är under epitetet måstematch för Finland, Kanada och Sveriges del. Först ut är Finland mot Kanada där Finland måste vinna under ordinarie tid för att gå till final, vinner finnarna efter förlängning eller straffar måste man förlita sig på att USA tar poäng av Sverige. Kanada behöver också vinna under ordinarie tid men går vidare till final om man vinner efter förlängning eller straffar så länge inte Sverige slår USA. Kanada blir storfavorit i detta möte, nästan större än vad USA var i premiären mot Finland men jag tror finnarna kan hålla emot länge här.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Kanada har tappat kommandot i bägge matcherna hittills

Kanada har problem i försvaret med Shea Theodore borta och Cale Makar som är dag-för-dag

Finland har fått spela ihop sig och har allt att vinna här

Kanada har all press på sig

Kanada spelar inte längre på hemmaplan

Kanada vinner men det blir knappt

Finland gjorde det man är bäst på mot Sverige, att spela som ett lag och utnyttja sina lägen, det gav finnarna två välförtjänta poäng och än lever hoppet om en finalplats för det nederlagstippade grannlandet.

Jag tycker Finland spelade helt rätt mot Sverige, ett Tre Kronor som var tamt och blekt stundtals, mot ett finskt lag som hela tiden spelade för varandra och visade fin moral trots att man som lag är beskedligt på papperet. Vi fick se hur viktig lagkaptenen Aleksander Barkov är men även vad Patrik Laine och Mikko Rantanen betyder när de spelar på topp. Finland höjde sig till den nivå som krävdes för att slå Sverige men behöver upp ytterligare för att rubba Kanada. Går det att kräma ur?

Kevin Lankinen fick chansen mot Sverige och startar på nytt mot Kanada efter att Juuse Saros inte hade någon lycka mot USA. Patrik Laine fick en nytändning med Anton Lundell och Eetu Luostarinen och låg bakom två av målen. Mikael Granlund var dominant i kedjan med Aho och Hintz.

Kanada har nu tappat en ledning i bägge matcherna hittills. 1-0 mot USA förvandlades till 1-3 och på två matcher hemma i Kanada och Bell Centre har laget bara skrapat ihop två poäng. Man har enligt coach Jon Cooper lärt sig mycket på de här två matcherna och ska ta det vidare hela vägen mot finalen. Det finns en del frågetecken som vanligt. Försvarsmässigt är laget inte helt samspelt och nu fick Dallas Thomas Harley kallas in till mötet mot USA då Cale Makar varit sjuk. Makar måste nog vara tillbaka mot Finland för att framför allt sätta igång den fruktade powerplayenheten.

Eftersom Kanada har all press på sig men lämnar sitt massiva stöd från hemmaplan till att bege sig mot TD Garden i Boston, är det inte helt givet att laget lyfter spelmässigt ändå. Finland är expert på att nöta sönder en bättre motståndare och har troligen turneringens bästa lagsammanhållning i form av att man vet att varje spelare måste göra sitt allra yttersta för att laget ska räcka till. Därför lockar inte det låga oddset på Kanada och inte heller att välja det ”enkla valet” att Kanada vinner med minst två måls marginal, utan det blir på Finlands sida jag lockas in och dessutom tror jag det kan bli en rätt öppen match där Kanada kommer föra spelet och ha väldigt mycket tid i offensiv zon. Det kan Finland utnyttja med snabba spelvändningar på Rantanen, Laine och Aho till exempel, och då vet vi att Finland kan vara oerhört effektivt.

Lagens matcher i 4 Nations:

USA-Finland 6-1

Finland-Sverige 4-3 eft förl.

Sverige-Kanada 3-4 eft förl.

Kanada-USA 1-3

Speltipsen till matchen blir

Finland handicap +1,5 mål till oddset 2,30 hos bet365 spelas med 2 units.

Båda lagen gör minst två mål inklusive övertid och straffar ger oddset 1,71 hos bet365 och spelas med 2 units.

Connor McDavid att göra mål i matchen inklusive förlängning ger oddset 2,65 hos bet365 och spelas med 1 unit.

Lycka till!