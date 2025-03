Speltips 27/3 inför Skellefteå AIK – Färjestad BK

Skellefteå har kopplat greppet med 2-1 i matcher och det är press på Färjestad. Kan värmlänningarna vända på steken och vinna målvaktsmatchen, där Skellefteå leder klart på poäng hittills. Jag tycker det är mer som tyder på en ny hemmaseger.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Skellefteå håller upp en fin form över de tio senaste

Osäkerheten med Färjestads målvaktsspel

Skellefteå har bara två förluster under ordinarie tid på sina tio senaste hemma

Inget av lagen har fått till powerplay hittills, FBK har ett mål på 14 försök, SAIK ett på tio

Färjestad har under tio procent i måleffektivitet och 3,33 insläppta i snitt, sämst i slutspelet

Färjestad är i brygga

Två fina insatser från Skellefteå har gett laget ett övertag som man gärna vill utöka under torsdagkvällen. Linus Söderström har åter klivit fram som en av lagets värdefullaste spelare och känns som ett spöke för Färjestad. Det gäller för Skellefteå att dra ner på antalet utvisningar bara, även om Färjestads PP varit uselt hittills låg FBK i toppen av SHL under grundserien. Under onsdagen kom en jobspost för laget då Andreas Johnson stängdes av efter incidenten med Linus Johansson senast. Att Skellefteå har hittat slutspelsformen råder det inget tvivel om då man endast förlorat vid två tillfällen på de senaste tio matcherna. Det lär bli ännu en grinig och hård match som avgörs av hemmalagets målvaktsspel, bättre spets på backsidan och Pär Lindholms kedja.

Andreas Johnson är avstängd, Jonathan Pudas och Linus Lindström är fortsatt tveksamma till spel.

Stefan rekommenderar Skellefteå över 2,5 mål Odds 1.69 Till Coolbet

Färjestad har hamnat i uppförsbacke. Att laget inte utnyttjar sina möjligheter, framför allt i powerplay, kommer inte ge dem en plats i någon semifinal. Däremot var man bättre än Skellefteå i spel fem mot fem och vann skottstatistiken för andra matchen i rad. Vi vet vad Färjestad kan offensivt, den spetsen framåt är det få lag som slår, men bakåt har man problem. Med en osäkerhet på målvaktssidan som pågått hela säsongen och när tänkta ettan Max Lagacé dras med skada, ligger allt i veteranen Anders Lindbäcks händer – som inte matchat kontinuerligt under säsongen. Det är ingen bra kombination när det drar ihop sig och jag tycker det speglas över backarnas agerande i vissa situationer. Kan vi räkna ut Färjestad? Svar: Nej, får man utdelning likt match ett blir det här en lång matchserie.

Magnus Nygren haltade av senast och det såg inte bra. Max Lagacé saknas sen tidigare.

Inbördes möten

25/3-25 Skellefteå – Färjestad 4-2

23/3-25 Färjestad – Skellefteå 1-4

21/3-25 Färjestad – Skellefteå 6-2

20/2-25 Färjestad – Skellefteå 2-5

4/1-25 Skellefteå – Färjestad 0-3

7/12-24 Färjestad – Skellefteå 3-6

24/10-24 Skellefteå – Färjestad 6-4

Statistik från slutspelet:

Skellefteå har 7-1-2 på de tio senaste och 2-2-1 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 10,00%-92,86%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 3,33-3,00

Skotteffektivitet 13,51%

Färjestad har 4-2-4 på de tio senaste och 3-1-1 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 7,14%-90,00%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 3,00-3,33

Skotteffektivtet 9,78%

Jag är helt inne på att Skellefteå vinner den här matchen och formen talar sitt tydliga språk. När Färjestads målvaktsspel sviktar lär det också vara en god möjlighet att Skellefteå når tre gjorda mål i matchen.

Skellefteå att göra över 2,5 mål inklusive förlängning ger 1,69 hos Coolbet. Insats 2,5 units.

Skellefteå att vinna matchen under ordinarie tid ger 2,16 hos Coolbet. Insats 2 units. Lycka till!

Spelstopp torsdag 19.00