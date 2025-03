Speltips 20/3 inför Brynäs IF – Malmö Redhawks

Kvartsfinal nummer ett är i antågande och först ut är ettan och tvåan i SHL, Brynäs och Luleå som tar sig an tian Malmö Redhawks och åttan Växjö Lakers. Jag djupdyker i Brynäs mot Malmö i den första matchen och har en god känsla att seriesegraren kommer visa sin styrka direkt.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Brynäs vann samtliga matcher i grundserien

Det skiljde 26 poäng mellan lagen efter 52 omgångar

Brynäs har mer spets och spelare som kan avgöra matcher i sitt lag

Brynäs ligger i toppen (plats 1-3) av både skotteffektivitet samt färst insläppta mål

Malmös spel passade bra mot Rögle men väger lätt mot ett spelskickligare lag

Brynäs behöver inte titta i formtabellen innan matchen

Seriesegrare med flera omgångar kvar, då tappade Brynäs fokus och går därmed in i slutspelet med fyra raka förluster. Det sprudlade inte av energi och vilja när Brynäs avslutade SHL men vi kan inte klandra dem heller. Laget vann SHL som nykomling och kunde lägga om förberedelserna inför slutspelet. Det ryktas att Brynäs har gnuggat detaljer och kört ganska tufft i slutet av förra veckan men avsaknaden av matcher är likväl ett frågetecken, något som Malmö inte behöver tänka på. Sett över de sista tio omgångarna var Brynäs sämst i formtabellen med tre segrar och sju förluster, det är såklart anmärkningsvärt.

Bobby Trivigno var den ende som saknades på Brynäs tisdagsträning.

Det blev en enkel viktoria för Malmö i åttondelsfinalen mot rivalen Rögle. Redhawks visade en bättre kyla och bättre effektivitet än ängelholmarna som spelade spänt och ängsligt. Daniel Marmenlind som kom in när Marek Langhammer tvingades utgå i match ett spelade ett stort spel och visade självförtroende, precis som övriga Malmöspelare gjorde. Hur långt kan det bära är frågan? Nja, det här är en helt annan matchserie när sereiesegraren Brynäs väntar. Ett Brynäs som dels har kraftig övervikt i det inbördes matcher som varit under säsongen men också ett mer skickligt, snabbt och tryggt Brynäs som har ett klart bättre grundspel än vad Rögle visat upp. Lyckas Malmö knipa en av två matcher i Gävle inledningsvis så kan det sätta hjärnspöken i huvudet hos Brynäs men det krävs väldigt mycket för att det ska kunna ske. Däremot kommer det vara jämna tillställningar och det blir ingen walk in the park för Brynäs.

Inbördes möten

11/2-25 Malmö – Brynäs 1-4

11/1-25 Brynäs – Malmö 6-2

29/10-24 Malmö – Brynäs 3-4

12/10-24 Brynäs – Malmö 2-1 eft förl.

Statistik från grundserien:

Brynäs har 3-0-7 på de tio senaste och 1-0-4 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 21,54%-78,18%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 3,17-2,32

Skotteffektivtet 11,32%

Malmö har 3-1-6 på de tio senaste och 2-0-3 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 17,80%-70,09%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,32-2,78

Skotteffektivitet 9,17%

Om Brynäs tagit uppehållet på rätt sätt och kan trycka på knappen att ”nu gäller det” redan från nedsläpp bör hemmalaget vara minst ett nummer större än Malmö. Det gäller ändå att ha ett skarpt fokus och orka stå emot, Malmö har fördelen att man är inne i ett positivt stim och har matchtempot uppe.

Brynäs att vinna med minst två måls marginal ger 2,20 på Coolbet. Det satsar jag 2 units på. Lycka till!

Spelstopp torsdag 19.00