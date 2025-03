Vilda glädjen – i minut 81 (!): ”Bästa han skjutit”

Skellefteå AIK är klara för SM-semifinal efter 2–1-seger och 4–2 i matcher.

Rickard Hugg blev den stora hjälte i rysaren i match sex – minut 81 (!).

– Det är nog bland det bästa som han skjutit i sin karriär, säger TV4:s kommentator Johan Edlund.

Rickard Hugg avgör för Skellefteå. Foto: TV4 (montage).

Med en Jonathan Pudas (i specialskydd) tillbaka i laget efter en månads tid klev Skellefteå AIK ut på hemmaisen under måndagen. Förutsättningarna var tydliga. Vid seger: Semifinalplatsen säkrad, vid förlust: match sju i Karlstad.



Det som följde var sedan en, två, tre och fyra målsnåla perioder där Michael Lindqvist och Axel Sandin-Pellikka var de enda målskyttarna när laget klev in i den andra förlängningsperioden sent under kvällen. Målen hade kommit med tre minuter mellan sig i den andra perioden.



– Jag vet att vi har en växel till. Vi ska gå ut och spela för att vara bäst. Det har varit lite avvaktande de två perioderna som har varit. 1–1 på tavlan, så en tajt match. Guldläge för oss att ta oss vidare, sade Pellikka i TV4:s sändning inför tredje.

Stor hjälte – i minut 81 (!)

I den femte perioden dröjde det sedan endast 36 sekunder innan Rickard Hugg skickade in 2–1-målet som skickade laget till semifinal.



– Det är under en avvaktande utvisning som pucken kommer till Rickard Hugg. Hans handledsskott är nog bland det bästa som han skjutit i sin karriär, säger TV4:s kommentator Johan Edlund.



Färjestads säsong var i och med detta över samtidigt som Hugg och Skellefteå firade vilt med sina fans.



– Den satt jävligt fint där uppe. Jag såg att deras back kom in och ”screenade” lite grann, jag tänkte jag trycker den runt fötterna på honom och den sitter perfekt. Den sitter otroligt bra. Det är inte så mycket för Lindbäck att göra på den, säger Hugg till TV4 efter 2–1-segern.