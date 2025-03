Talangens slutspelssuccé: ”Ren glädje”

Isac Born har haft ett väldigt framgångsrikt slutspel, där han under gårdagens match gjorde två poäng för Frölunda.

Samtidigt har talangens lina lyckats med den tuffa uppgiften, att sätta stopp för en av SHL:s vassaste trio: Timrås Dahlén-Hållander-Kapanen-superkedja.

– Jag vet faktiskt inte om jag har varit såhär het innan, säger Born till Hockeysverige.se.

Isac Born kunde sätta 6-2-målet i tom kasse under gårdagens match. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under gårdagen mötte Frölunda Timrå i den femte kvartsfinalen. Det var en väldigt viktig match där det vinnande laget skulle få en matchboll och chansen att ta sig till semifinalen. Till sist blev det hemmastarka Frölunda som kunde slå Timrå med 6-2 och sätta sig i en bra sits inför nästa match.



En Frölundaspelare som klivit fram ordentligt under slutspelet är unga forwarden Isac Born. 20-åringen har tagit stora steg och visat sig vara en väldigt värdefull spelare. Born har dessutom levererat poängmässigt där han redan inför lördagens möte gjort två mål i kvartsfinalserien. Under gårdagens match blev det ett ytterligare mål och ett assist.



– Jag vet faktiskt inte om jag har varit såhär het innan. Det är väl J18 och J20 skulle jag säga. Det är några år sedan. Nu är det glädje. Rent av glädje bara. Speciellt i slutspelet där varje match betyder något och man får vara den bidragande faktorn. Just denna matchen kändes superkul, säger Born skrattande till Hockeysverige.se efter att ha utsetts till Frölundas bästa spelare i matchen.



Born som nu har stått för fyra poäng under slutspelet jobbar alltid hårt för sitt lag. Under grundserien gjorde forwarden 15 poäng (9+6), men bortsett från poängen bidrar han alltid med mycket annat. Born är en väldigt intensiv spelare som med sina snabba vändningar skaffar sig ytor för att skapa vassa chanser.

Har lyckas med tuffa uppgiften

Inför kvartsfinalen fick Timrås toppkedja med Jonathan Dahlén, Filip Hållander och Oliver Kapanen en hel del uppmärksamhet. Trion ses som en av SHL:s vassaste offensiva spets som skulle kunna ställ till med problem för Frölunda. Dahlén, Hållander och Kapanen stod under grundserien för hela 134 poäng.



Under slutspelet har det dock enbart kommit sex poäng, där Hållander fortfarande inte gjort en enda. Man behöver även lägga till att majoriteten av kedjans poäng kommit i powerplay och haft större problem i fem mot fem spel. Orsaken till detta är till stor del Isac Born, Noah Hasa och Nicklas Lasus förtjänst.



– Ja, men jag tycker det har gått ganska bra att sätta stopp för deras första kedja. Vi har fått den uppgiften och jag tycker att vi har skött det väldigt bra. Jag vet inte om de har haft något emot våran line. Men ja, det är en bra känsla. Jag går ut och gör mitt jobb med Lasu och Noah. Jag tycker det funkar jävligt bra. Vi har ett bra spel, speciellt i slutspelet, säger Born.



Born förklarar att alla i laget håller koll på vilka kedjor Timrå sätter på isen. Sedan har Frölundatränaren Roger Rönnberg satt det som mål att Born-Hasa-Lasu-kedjan ska möta Timrås superkedja så mycket som möjligt. Born, Hasa och Lasu spelar hårt och intensivt i sina närkamper och har på så vis kunnat sätta stopp för mycket motståndarna kommer med.



Under presskonferensen hyllade även Rönnberg sin tänkta fjärdekedja genom att kall dem för förstakedjan. Förutom att framgångsrikt sätta stopp för Dahlén, Hållander och Kapanen har dem levererat poäng. Hasa gjorde sitt första slutspelsmål igår när han kunde sätta det viktiga 2-1 målet.

Noah Hasa och Isac Born har hittat rätt i kedjan tillsammans med Nicklas Lasu. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

”Får mer självförtroende för varje match”

Frölunda har nu skaffat sig en matchboll. Nästa matchen lagen emellan spelas i Timrå på måndag och kan vara hemmalagets sista. Timrå behöver nu vinna två matcher i rad för att ta sig till semifinal och förlänga säsongen ytterligare.



Frölunda har utöver Borns succé fått fler glädjande besked efter gårdagens match. Flera spelare gjorde sitt första slutspelsmål där förhoppningen är att de ska komma igång med sin produktion. Noah Hasa, Mikael Ruohomaa, Linus Weissbach och Jacob Peterson hittade nätet. Det är viktiga spetsspelare som Frölunda gärna vill få ut mer av.



– Det var en bra match av oss tycker jag. Bra att få med oss en bra känsla upp nu. Så det var skönt. Nu tror vi alla i laget känner att vi får mer självförtroende för varje match som går, säger Born.



Det återstår att se vart kvartsfinalen tar vägen i den nästa matchen. Dessutom klev Dahlén av skadad under gårdagens match samtidigt som Lasu fick ett matchstraff. Innebörden kan bli att någon annan får kliva in i Timrås superkedja samtidigt som Frölunda kan behöva ersätta Lasu ifall det blir en avstängning.