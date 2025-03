”Det kan bli som spöken för Rögle”

Malmö vann samtliga matcher mot Rögle i grundserien. Det tror Mats Lusth kan ställa till med hjärnspöken för Rögle i åttondelsfinalen.

– Det mentala kan spela in och bli som spöken för Rögle, säger Malmö-ikonen Mats Lusth till hockeysverige.se.

Mats Lusth tror att Malmö kan ha ett psykologiskt övertag på Rögle.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Mot egentligen alla odds knep Malmö den sista slutspelsplatsen då laget vann över Rögle efter förlängning i sista omgången. Matchhjälte blev Linus Öberg inför 12 600 åskådare. Hur långt kan det här räcka – och kan laget ta sig för förbi Rögle i åttondelsfinalen?

Mats Lusth har vunnit SM-guld med Malmö, men även varit lagets kapten och tränare. Han var bland annat coach då laget tog sig tillbaka till SHL 2015.

– Jag hade lite högre förväntningar på Malmö inför den här säsongen än tidigare, berättar Mats Lusth för hockeysverige.se och fortsätter:

– Malmö har fått bättre backar, spelande backar, bra puckbackar. Det är också dom spelarna Malmö levt på. Dessutom fick man dit Bert Robertsson som styrt upp det där. Av dom två anledningarna tyckte jag också att man kunde ha högre förväntningar på det här laget. Samtidigt saknade jag spetsen bland forwards.

Malmö tog sig efter många om och men till åttondelsfinal med lagets sista skott i SHL den här säsongen.

– Säsongen blev lite som jag hade förväntat mig, att Malmö skulle vara med och slåss om sista platserna i nedre regionerna till följd av att man saknade just spetsforwards som du måste ha för att kunna komma högre upp.

– Det är backsidan som lyft Malmö. Kanske lite för mycket till och med. Lassi Thomson vann Malmös interna skytteliga. Det är bra att man har backar som är uppe där, men jag, som sagt var, saknar spetsforwards

– Malmö hamnade i den här kampen om sista play-in platsen och var också ett tag indragna i negativa kvalet. Malmö har fått in tre, fyra riktiga klassbackar och det är inte många matcher laget fallit ihop, även om det hänt i några matcher. Just backarna är dom som hållit Malmö i liv i matcherna.

”Fansen i södra Sverige är mer högljudda”

Hur ser du på förutsättningarna för Malmö att ta sig förbi Rögle i åttondelsfinalen?

– Det här svaret blir naturligtvis lite med hjärtat också. Jag tycker ändå att Malmö har ett övertag på Rögle den här säsongen och har vunnit samtliga matcher mot dom under säsongen.

– Rögle har ett mycket skickligare lag, inget snack om den saken. Inte samma kaliber på backsidan, men mycket bättre forwards. Tre kedjor som jag tycker har en bättre kvalité än Malmös forwards.

– Malmö har ändå krigat ner Rögle i fyra matcher. Det här tror jag sitter i skallarna hos Rögle. Lite lillebrorskomplex som funnits där sedan tidigare. Det mentala kan spela in och bli som spöken för Rögle. Malmö har en mental fördel och kan utnyttja det genom att spela tungt och ligga nära deras forwards. Orkar Malmö det kommer dom slå ut Rögle.

Just matcherna mellan Malmö och Rögle är såklart speciella för spelarna i båda lagen. Det är bara drygt åtta mil mellan städerna och båda lagen vill givetvis vara bäst i Skåne.

– Jag kommer själv ihåg då vi spelade mot Rögle. Det var alltid hetaste derbyna. Fansen i södra Sverige är mer högljudda, livliga och lever sig in i derbyna.

– Det är så otroligt häftigt att vara spelare och få vara med och det här. Det kommer vara fullsatt både i Ängelholm och Malmö, så det blir riktigt heta bataljer.

– Som jag var inne på innan tror jag att Malmöspelarna kommer ligga under skinnet på Rögle-spelarna eftersom det inte är någon hemlighet att Rögle har skickliga forwards. Malmö kommer göra allt för att störa deras spelare. Det kommer bli mycket känslor och heta matcher, vilket Malmö kommer vinna på och få Rögle ur balans.

Mats Lusth.

Foto: Ronnie Rönnkvist

”Det är inget guldlag”

Malmö vann SM-guld senast 1994, hur långt tror du det här laget kan räcka?

– Det är inget guldlag den här säsongen, men killarna har ingen press på sig utan allt att vinna. Malmö har varit utdömda under flera säsonger i rad och inte tagit sig till play-in på flera säsonger.

– Nu är det lite julafton för Malmö som har allt att vinna. Rögle har allt att förlora. Om Malmö skulle gå vidare så är det sak samma igen, att dom har allt att vinna. I längden tror jag ändå inte att dom kommer räcka till något guld i alla fall.

Du var själv med och vann SM-guld med Malmö 1992, vad är ditt starkaste minne från det slutspelet?

– Att jag fick göra ”game winning goal” i femte och avgörande matchen mot Djurgården. Det var fem tuffa matcher, skrattar Mats Lusth och fortsätter:

– Malmö och Djurgården var två stora tunga lag och det var riktigt krig i den finalserien. Djurgården hade vunnit tre SM-guld i rad, men den raden bröt. Det var inte många backar i något av lagen som vägde under 95 kilo.

”Det var krig mellan lagen, fansen och spelarna”

Avslutningsvis bjuder vi på ett utdrag ur Mats Lusth bok, Översten från Orsa, och hans möten med just Rögle:

Att komma till Rögle var såklart speciellt. Lite som Mora och Leksand, att det var krig mellan lagen, fansen och spelarna. Rivaliteten mellan lagen var då ungefär som den är nu. En bra rivalitet och en hatkärlek, precis som det skulle vara. I deras ishall gick man in och ut till rinken genom ståplatsen. Där kastades det alltid ner grejer på mig. Nu minns jag inte om det här var första året, men Rögle hade en spelare som heter Peter Lundmark. Rögles klack sjöng alltid ”Han är stor, han är stark, han är vår Lundmark.”

Vi hade målet framför deras ståplats. Lundmark kom in vid målet. Jag crosscheckade honom i ryggen så han åkte på knä in i vår målbur. När han skulle resa sig slog jag till honom med en riktig höger så att han flög in i nätet igen. Jag fick matchstraff så det var bara för mig att åka ut där hela Rögle-klacken stod. Jag stannade till och sjöng ”Han är stor, han är stark, han är vår Lundmark ha, ha…” och sedan pekade jag på honom. Det kom flaskor, snusdosor, prillor och egentligen allt. Domarna kom snabbt fram till mig då jag stod nedanför klacken:

– ”Gå ut nu innan du skapar någonting.”

– ”Ja, ja…”

