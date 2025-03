Färjestads mardröm: ”Det är retur på allt”

Färjestad och Anders Lindbäck fick minst sagt en mardrömsstart på match två.

20 minuter in i första SM-sluspelsstarten på 15 år hade hela fyra puckar trillat in mot Skellefteå.

– Det där är mindre bra agerat, säger TV4:s Per Svartvadet.

Anders Lindbäck. Foto: Bildbyrån och TV4/skärmdump.

Redan inför nedsläpp i kvartsfinalmatch två mellan Färjestad och Skellefteå var målvaktsfrågan i hemmalaget i fokus. Max Lagacé hade tvingats av redan efter en period i slutspelspremiären då ett ben träffat hans huvud och Anders Lindbäck fick därmed förtroendet i mål.



20 minuter senare hade Lindbäck släppt inte en, inte två, utan tre returer som samtliga lett till mål för Skellefteå.



– Det är retur på allting och Skellefteå hugger. Det är 3–0 för Skellefteå, säger TV4:s kommentator Åke Unger i sändningen.

– De är hänsynslösa, framförallt i att vinna tillbaka puckarna. Det är klart att Lindbäck är störd av den här inledningen på matchen, fortsätter experten Per Svartvadet.



Färjestads tränare, Tomas Mitell, hade tagit time out redan i minut åtta, men fick se 0–3-målet trilla innan ytterligare 30 sekunders spel. På bänken fanns inte heller Max Lagacé med som ett alternativ, utan där satt norske burväktaren, Jørgen Hanneborg, som under säsongen varit andremålvakt i Västerås och hockeyallsvenskan.



I 17:e minuten kom även 4–0 för Skellefteå i deras första powerplay i matchen.



– Någonstans måste Lindbäck komma ut och göra sig större, vara beredd på det där skottet. Det där är mindre bra agerat i boxplay och målvaktsspelet, säger Svartvadet efter målet.

Försvarar Lindbäck: ”Ska absolut inte ha någon skit”

I pausen var sedan Magnus Nygren tydlig med vad han tyckte om Karlstad-gängets första period.



– Vi är lite uppjagade. Vi förlorar ju enormt mycket dueller och jag frågar mig säkert samma fråga som ni undrar. Ahja, analysen är ganska klar. Läxan borde vara gjord. Det var den uppenbarligen inte, säger Nygren till TV4 och fortsätter:

– Det är ganska glasklart vad de har pratat om, att slänga mycket puckar på mål och vinna kampen där framför. Det tog oss tydligt 15 minuter att förstå det. Riktigt illa skött av oss. Vi lämnar Anders där bak och får honom att se riktigt dålig ut. Vi är jävligt passiva. Det är inte Anders spel, vi måste stoppa pucken. Han ska absolut inte ha någon skit för det här. Det är vi backar och forwards som ska städa upp. Det gör vi inte nog bra.



Matchen pågår! Texten uppdateras.