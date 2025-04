Galna utdelningen: ”Rätt bra tajming”

På 40 minuter gick Frédéric Allard från noll mål till att bli hattrickskytt i SM-slutspelet.

Det hela slog fast 5–1-segern i tredje finalmötet med Brynäs – och tangerade slutspelsrekordet från 2008.

– Jag vet inte vad som händer ikväll, men jag har inget emot att vara en skytt idag, säger Allard i TV4.

Frédéric Allard firar sina mål under SM-final tre. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson (montage).

”Olé, Olé, Olé, Olé… Allard, Allard”



Ramsan ekade under en längre tid i Coop Norrbotten Arena under onsdagskvällen efter att Frédéric Allard skickat in sitt tredje mål i SM-finalmatchen och fått se kepsar regna in på isen. Backen som dessförinnan agerat viktig framspelare med 13 assist på 13 slutspelsmatcher hade inför mötet inte fått till en enda fullträff sedan grundserien, men stod plötsligt där som stor förgrundsfigur för sitt Luleå genom ett hattrick.



– När man får känna på det vill man ha mer. Fantastiskt spel båda gångerna av Erik (Gustafsson). Det enda jag behöver göra är att sätta dit den, börjar kanadensaren i TV4 efter den andra perioden.



Mål nummer ett hade kommit redan i mitten av första 20 som ett snabbt svar på Brynäs ledningsmål och därifrån tog hemmalaget över matchen – mycket tack vare Allard.



– Jag vet inte vad som händer ikväll, men jag har inget emot att vara en skytt idag, säger backen och fortsätter:

– (Första hattricket) någonsin, troligen. Det är rätt bra tajming.

– Jag bryr mig inte, så länge vi vinner, fyller han sedan i på frågan om hur många fler mål det blir.



Att det är just backen som står för något sådant här är dock kanske inte så förvånande med tanke på hur han lyft sig i slutspelet. Faktum är att målen gör att han går upp på samma antal poäng (16) som Johan Åkerman gjorde 2007/08. Ett rekord som står sig än idag sett till backars produktion i SM-slutspel.

Utspelet: ”Tycker inte om någon längre”

De första av kvällens tre mål godkändes dock endast efter en videogranskning (läs mer om detta här), varpå Allard sade följande.



– Det var hundra killar som slogs med målvakten. Men man måste attackera mål och ibland går den in, säger han i TV4.



Backen fortsatte sedan med att sätta ord på känslorna för Brynäs i SM-finalen.



– Vi lär oss hata varandra. Jag tror inte jag tycker om någon av de killarna längre. Jag vill bara tackla dem varje gång, säger han.

Jagar Silfverbergs rekord

I den tredje perioden utökade Pontus Andreasson Luleås ledning till 5–1 genom sitt elfte mål i SM-slutspelet. En siffra som tar honom två fullträffar ifrån Jakob Silfverbergs rekord på 13 mål från 2012 då Brynäs säkrade SM-guldet.



Målet punkterade Brynäs hopp och matchen kunde sedan mer eller mindre spelas av.



I och med onsdagens seger har Luleå nu 2–1 i matcher inför lördagens match fyra (26 april).