"Vill Jörgen Jönsson komma tillbaka – då slår de till"

Kan det bli aktuellt för Jörgen Jönsson att återvända till Växjö Lakers? Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

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Se diskussionen om Växjö och Linköping i videospelaren ovan!

Landslagsuppehållet har bjudit på två tränarrockader i SHL . Först var det Linköping HC som sa tack och hej till den assisterande tränaren Mattias Zackrisson. Sedan meddelade Växjö Lakers att Björn Hellkvist inte skulle få vara kvar i klubben efter en allt annat än optimal inledning på säsongen 2026/27.

I All In Hockey diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin klubbarnas beslut att göra förändringar på tränarsidan.

I fallet med Hellkvist och Växjö tror Mike Helber att framför allt en tung förlust fällde avgörandet för tränarens framtid i klubben.

– Växjö hamnade i problem när de förlorade med 0–3 borta mot Timrå IK, menar Helber och syftar på förlusten den 29 oktober. Jag tror att klubbledningen kände att det var nog efter den matchen och sedan kom förlusten mot Färjestad BK, 1–5, och då var det nog klart: "Nu gör vi det här!"

Han säger att de här besluten oftast går väldigt snabbt.

Kan Jörgen Jönsson återvända till Växjö?

– När man kommer till den insikten då agerar man på en gång. Man ringer och säger "nu är det över" och sedan går man vidare med nästa. Vi pratar om 24–48 timmar.

Nu blir det Joakim Fagervall och Fredrik Hellgren som tar över i Växjös bås, men Helber och Bodin kan inte låta bli att fundera på om det finns en chans att Jörgen Jönsson återvänder till klubben. Legendaren går arbetslös efter förra säsongens chockerande sparkning från Färjestad.

– Säger Jörgen Jönsson att han vill komma tillbaka, då tror jag att det slår till, fastslår Helber.

– Men hur funkar det då? Han har bra betalt av Färjestad för att inte göra någonting, kommer han fortfarande att få det om han tar jobbet, frågar Bodin.

– Han kommer att få betalt av Färjestad, men säkert ett reducerat belopp, kanske halva lönen. Så Jörgen skulle få dubbelt betalt om han tar ett sådant jobb, förklarar Helber.

Jörgen Jönsson stod i Växjös bås som assisterande tränare till Sam Hallam mellan 2016 och 2018 och vann då ett SM-guld med klubben. Han tog sedan ytterligare ett (2023) under sin sejour som huvudtränare för klubben mellan 2022–2025.

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