De har varit SHL:s bästa spelare så här långt

Uffe Bodin och Mike Helber utser SHL:s bästa spelare just nu i All In Hockey. Foto: Bildbyrån

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Vilka har varit SHL:s bästa spelare under inledningen av säsongen 2026/27?

I podcasten All In Hockey får Mike Helber och Uffe Bodin i uppdrag att utse sina tre favoriter så här långt. Det finns vissa likheter mellan deras listor, men båda bjuder också på ett par överraskningar.

Bodin har exempelvis HV71-backen Hugo Fransson som trea på sin lista efter hans pigga start på säsongen med nio assist på nio matcher. Efter genombrottet i fjol har den skicklige försvararen tagit ytterligare ett stort kliv den här säsongen.

– Det är en spelare jag älskar att se. Han är frejdig och det händer mycket när han är på isen. Det här är en kille som är på väg att spela till sig ett NHL-kontrakt, menar Bodin.

Helber sticker ut hakan med att ha Färjestad BK:s centertank Jack Berglund på andraplatsen. Den tidigare JVM-kaptenen och VM-spelaren är på väg mot sitt stora SHL-genombrott efter att ha svarat för tio poäng (4+6) på nio matcher – efter att ha svarat för tolv poäng på hela förra säsongen.

– Jag gillar Jacks sätt att vara på, alltid ett leende på läpparna och krigar sig till mål. Han är så bra just nu, berömmer Helber.

För att ta reda på hur hela deras listor ser ut och vilka argumenten är, titta på videoklippet i spelaren!

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.