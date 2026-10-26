Missat en match på sju säsonger: "Hans dotter föddes"

Adam Larsson lyfts fram som en NHL-svensk som förtjänar mer uppmärksamhet av Uffe Bodin i podcasten All In Hockey. Foto: Stephen Brashear-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

SE & LYSSNA HÄR: YouTube | Spotify | Apple Podcast | Instagram |

Se diskussionen i videospelaren ovan!

Leo Carlsson , William Nylander, Rasmus Dahlin samt rookies som Ivar Stenberg , Viggo Björck och Anton Frondell får mycket av syret i den svenska NHL -bevakningen. Samtidigt finns det svenskar som lite under radarn utmärker sig i Nordamerika.

I senaste avsnittet av podcasten All In Hockey väljer Uffe Bodin ut tre svenskar som han anser bör få mer uppmärksamhet.

En av dem är den snart 34-årige veteranbacken Adam Larsson i Seattle Kraken . Den tidigare supertalangen nådde 1 000 NHL-matcher förra säsongen och har över tid visat sig vara en värdefull defensiv kugge som alltid gör ett uppskattat jobb för sitt lag.

– Det som är så imponerande med Adam Larsson är att han gör samma sak dag ut, dag in, dag ut, dag in. Det är inte spektakulärt med det är effektivt, säger Uffe Bodin.

– Det är spektakulärt på så vis är att han är i den bästa ligan i hela världen och gör det bra, menar Mike Helber. I det sammanhanget är han där varje dag och de älskar honom i Seattle. Jag fick prata med tränarstaben och de tycker att han ska ta en ännu större ledarroll. Han har ett "A" på bröstet men är en ganska tyst person.

Adam Larsson förtjänar mer respekt

Bodin säger att det faktum att Adam Larsson draftades tidigt – fjärde spelare 2011 – och att man hade förhoppningar på att han skulle bli mer av en offensivt präglad back har gjort att han inte fått den credd han förtjänar.

– Han trejdades från New Jersey till Edmonton i utbyte för Taylor Hall en gång i tiden och det är det många som hakar upp sig på. Men spelar du över tusen matcher och gör det på det effektiva sätt du har gjort, då har du mer än väl levt upp till din talang.

Han lyfter även fram en imponerande statistik kring den tidigare Skellefteå -spelaren.

Bara missat en match – på sju säsonger

– De senaste sju säsongerna har han missat en match. Vet du varför? Hans dotter Alba föddes, säger Bodin. Trots att han är en back som spelar fysiskt har han lyckats hålla i och spelare vidare. Jag gissar att han har spelat sig igenom åtskilliga saker.

– Det innebär att han är extremt nördig med sin hockey, menar Helber. Han går och lägger sig i tid, han äter mat på rätt tid, han gör sin stretching och är förberedd för träningar, han är mentalt redo. Det är därför han har blivit bra och spelat över tusen matcher.

Uffe Bodin lyfter även fram Vancouvers Canucks frejdige svenske back Elias Pettersson och Buffalo Sabres center Noah Östlund som två svenskar det borde pratas mer om.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.