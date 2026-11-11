Lagen som kan avancera och sjunka i Hockeyallsvenskan

Mike Helber pekar ut lagen som kan stiga och sjunka i Hockeyallsvenskan. Foto: YouTube/All In Hockey (montage)

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Kan man redan nu, efter en fjärdedel av grundserien, fastställa hur Hockeyallsvenskan kommer att sluta?

Ja, till viss del, menar Mike Helber. Inför kvällens riktiga omstart efter landslagsuppehållet presenterar han sin tes om att tabellen i mångt och mycket är satt redan nu. I podcasten All In Hockey delar han in de 14 lagen i tre olika skikt där han inte tror att det kommer att bli mycket rörelse varken uppåt eller nedåt.

– När alla lag mött varandra en gång är det svårt att klättra i tabellen men också svårt att falla långt. Att tro att bottenlagen efter 25 procent av grundserien ska hoppa upp och bli topp-sex och gå till slutspel, det tror jag inte på. Jag har suttit så många timmar under mina år i Linköping HC som klubbdirektör, tittat på tabellen och räknat "om dom vinner mot dom och dom vinner mot dem..." Men tittar man på poängsnitt är det sällan det skiftar speciellt mycket efter en fjärdedel av grundserien.

De kan stiga i Hockeyallsvenskans tabell

I Hockeyallsvenskan finns ett väntat toppskikt med AIK Hockey och Leksands IF allra högst upp tätt följda av Kalmar HC, MoDo Hockey och Södertälje SK. Mittenfåran består av sex lag innan Vimmerby HC, Nybro Vikings IF och Visby/Roma pekas ut som de tre lag som kommer att få slåss för sin allsvenska överlevnad.

Men finns det då något lag som kan röra sig uppåt? Och finns det något som riskerar att falla?

Helber nobbar faktiskt underpresterande BIK Karlskoga och pekar ut formstarka Västerås IK som ett lag han tror kan ta kliv uppåt från sin elfteplats. Efter en svag start besegrade man både Kalmar och Södertälje innan uppehållet.

Av lagen som riskerar att falla säger han motvilligt Södertälje.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.