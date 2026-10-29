Expertens kritik mot Stockholm: ”Det är förjävligt”

Jonas Andersson riktar kritik mot Stockholms Ishockeyförbund.

Foto: Hockeysverige & Bildbyrån (Montage)

Den här säsongen får spelare som valt att lämna Stockholm för spel i andra klubbar i Sverige inte spela TV-pucken för varken Stockholm eller det distrikt som spelaren flyttat till. I årets turnering innebar det att åtminstone en handfull spelare som skulle ha spelat i turneringen stoppats från att delta.

Det får SVT:s expert Jonas Andersson att rasa.

– Det är förjävligt rent ut sagt, tycker jag, säger Andersson i Hockeysveriges podcast "Framtidens stjärnor".

– Vi vet att alla andra sporter kollar avundsjukt på TV-pucken och hur roligt det är. Att då sätta ett stopp för unga spelare att inte vara med... Vi ska observera att andra distrikt inte gör så här. Det är mängder av spelare som har bytt klubbar och ändå spelar i tidigare distrikt. Vi vet alla att Love Härenstam stod på huvudet för Norrbotten när 07:orna spelade och efter det aktualiserades frågan. Nu har du en situation där det är fem spelare i Stockholm. Jag antar att man ville uppnå en avskräckande effekt med att sätta den här regeln, men nu har vi ännu fler spelare som inte får uppleva det här – av någon anledning som jag faktiskt inte förstår. Det är svagt och jag förstår inte logiken.

"Vet spelare som har känt sig tvingade att flytta"

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Andersson tror inte på att straff ska fungera som morot för spelare att stanna kvar i Stockholm.

– Jag tror att man ska ge så bra förutsättningar som möjligt i stället. Stockholms ishockeyförbund borde fundera på vad det är som gör att deras talanger sticker ut i Sverige? Vad beror det på? Kan det bero på att AIK och sådana klubbar har behandlat sådana spelare väldigt dåligt? Jag vet spelare som har känt sig tvingade att flytta för att de inte får den möjligheten. Är det så här Stockholms Ishockeyförbund ska agera, tror jag att det kommer att handla om tio spelare nästa säsong.

"Det här kallas för symptombehandling"

I stället måste Stockholms Ishockeyförbund komma underfund med det som han anser är det riktiga problemet.

– Ta tag i hetsen, för guds skull. Det här kallas för symptombehandling, där man går efter något som inte är problemet. Det är inte spelarna i Stockholm som är problemet, utan enligt Stockholms Ishockeyförbund är det hetsen. Okej, är det inte då rimligt att ta tag i det problemet? Det finns mängder av saker man kan göra, säger Andersson.