Wiggo Sörensson går i Johan Franzéns fotspår.

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Det var helt klart en annan tid när Johan Franzén kom fram som en ung hockeyspelare. Då fanns det inga sociala medier och hockey var en mindre sport. Själv var han ganska okänd när han via Tranås gick till Linköping och sedan även till NHL .

Hela juniortiden spenderades däremot hemma i Boro-Vetlanda. Där spelade forwarden division 3-hockey och dominerade. En annan som har valt att stanna kvar länge i samma klubb är Wiggo Sörensson.

Född 2008 anses han vara en av de absolut bästa i sin årskull. Trots det har han förblivit moderklubben trogen – precis som Franzén för snart 30 år sedan.

– Ja, det är väl svårt att inte göra en koppling. Vi är självsäkra på isen men kanske inte tar största platsen vid sidan av isen. Det är ett fokus, och den personen kopplar man på när man kommer till ishallen. Allt runtomkring kan vara lite jobbigare i början när man är ung. Då är ju Landsbro och Vetlanda en fantastisk plats. Det blir tryggt på ett sätt och du kan nöta in.

Gick till HV71: "Blev utbränd på två månader"

Att i dag inte gå till en elitklubb som en ung och talangfull hockeyspelare är i det närmaste unikt. Om Wiggo Sörensson kommer med i junior-VM kommer han att tillhöra en unika skara spelare som har spelat turneringen utan att tillhöra en elitklubb.

Men redan på 90-talet visade Johan Franzén att det går att stanna kvar länge i sin hemmaklubb och ändå lyckas bli en NHL-ikon.

– Personligen flyttade jag till Jönköping i andra ring på gymnasiet, jag blev ju utbränd på två månader. Det var så mycket intryck och nytt. Det tog mig 36, 37 år att sitta och prata så här. Jag tror att de som är lite som oss, lite tillbakadragna, kan bli lite överkörda. Särskilt i stora klubbar och att man sållas bort tidigt bara för att man inte tar plats och slår sig för bröstet.

I Boro-Vetlanda är Wiggo i dag en av ligans absolut bästa spelare. Trots sin ålder var han förra året med och tog upp klubben i Hockeyettan, och har nu alltså även tagit tredjeligan med storm.

– All heder att han bara kör på och vågar gå sin egna väg. Det är skithäftigt och jag tycker att fler borde testa det istället för att åka och spela fjärdelina i ett nationellt gymnasium och vara en så kallad "soldat" och sen bli slängd i papperskorgen när det är dags för vuxenvärlden. Fler borde ta den chansen, tycker jag.

Johan Franzén om Wiggo Sörenssons resa

Det är nu många som spekulerar kring Wiggo Sörenssons framtid. Talangen har varit med Växjö till och från under de senaste månaderna. För Johan Franzén blev det en mellanlandning i Tranås innan han tog steget till en större klubb.

Vad hade du gett honom för tips på hans resa?

– Jag tror inte att han behöver några tips. Det ser inte ut så på isen. Jag har inte sett honom jättemycket men jag har sett honom tillräckligt för att se att han är en gudabenådad talang. Alltså, det är just förmågan att sänka tempo, hitta lösningar och inte stressa. Det är det han har fått av att spela A-lagshockey tidigt och spelade säkert juniorhockey när han var 13 och A-lagshockey när han var 15. Han var tvungen att utveckla en extrem smartness samtidigt som han har en fantastisk skridskoåkning.

Nyligen fick 18-åringen göra A-lagsdebut med Växjö när han var med i CHL. Samtidigt fortsätter han att lyfta tunga minuter hemma i Boro-Vetlanda och göra mycket poäng där.

– Jag tror han är rätt självsäker i sig själv när det kommer till grejerna på isen. Att komma in och spela i CHL med Växjö och göra det hur bra som helst, då har man en självsäkerhet där bakom. Det viktigaste är att den finns på isen.

Veckans avsnitt av Framtidens stjärnor

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld, Mikael Mjörnberg och Johan Franzén.

00:00 Programstart

04:17 - Mikael Mjörnbergs tankar om Sörensson inför säsongen

07:56 - Johan Franzén om det speciella med Boro/Vetlanda

13:40 - Franzén om likheterna mellan hans och Wiggos resa

23:33 - Spela mot män istället för U20-serie

25:38 - Chanserna för Wiggo Sörensson att komma med i JVM

34:21 - Wiggo Sörensson utmanar det svenska systemet

38:29 - Draft och framtid

47:21 - Veckans junior

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