Får de behålla succéspelarna? "Då är det värt för mycket"

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IK Oskarshamn har två raka åttondeplatser sedan de degraderades till Hockeyallsvenskan. Inför kvällens match mot Mora IK ligger de sjua. Med sina 33 gjorda mål har man dock ligans näst hetaste offensiv.

En offensiv som letts av den unga succéduon Joel Svensson och Calle Karlsson. Svensson har gjort 9+5 på nio matcher och toppar skytteligan. Karlsson skuggar i poängligan med sina 6+8. Det är bara Tyler Kelleher som gjort fler poäng.

"En sådan övergång är värd för mycket"

Men frågan är om Oskarshamn kan behålla sina unga succéspelare?

I podcasten All In Hockey diskuterar Mike Helber och Måns Karlsson deras framfart - och Helber menar att Oskarshamn kommer tvingas släppa spelarna om det kommer bud från SHL.

– Oskarshamn har inte för avsikt att gå upp i år. En sådan övergång, som är värd en halv miljon eller vad de kan få, är värd för mycket. De här klubbarna måste bygga på att skicka vidare spelare, inte behålla en 21-åring.

– Frågan är om de har outs?

Måns Karlsson imponeras över juniorbacken Axel Elofssons framfart. Lånet från Örebro Hockey har gjort tio poäng på nio matcher.

– JVM, frågetecken? Ja, utropstecken, säger jag.

– De har många unga, duktiga spelare, fyller Helber i.

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.