Brynäs-talangen lånas ut: "En intressant målvakt"

William Forsberg under Junior-SM 2023.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

IK Huge-fostrade William Forsberg utmärkte sig tidigt som en av 07-kullens bättre målvakter i Sverige. Det genom dubbla TV-pucksturneringar, U16-guld som MVP i slutspelet 2023, samt uttagning i juniorlandslagen. Men därefter har kurvan stannat av.

Nu får Brynäs IF 19-åring chansen att testa på seniorhockeyn. Det i Hockeyettan och Enköpings SK.

Lånet presenteras under fredagen och den unge burväktaren är redo för spel redan till kvällens möte med Lindlöven. Det hela är en dubbelregistrering för resten av säsongen som gör det möjligt för talangen att gå fritt mellan klubbarna.

– Han är en intressant målvakt som även har några juniorlandskamper i ryggsäcken, säger ESK:s Christian Nordenberg i presentationen.

Stoppad av sjukdom och skador

William Forsberg gjorde sina första matcher för Brynäs U20 redan under 2023/24. Samma säsong som han också var med och säkrade brons till U17-landslaget under Word U17 Hockey Challenge. Året efter följde dock endast nio matcher på den nivån, och i fjol 16.

Förra året präglades i stort av sjukdom och skador.

– Jag tycker att hans utveckling går som planerat. Han taktar på och känns ganska lugn och harmonisk. Jag gillar hur Anthon Hansson (målvaktstränare) jobbar med målvakterna, sa den dåvarande U20-tränaren i Brynäs, Victor Grönberg, till hockeysverige.se i februari.

Forsberg har inlett 2026/27 med 90,8 i räddningsprocent över fem matcher. Brynäs U20 har även Sander Hansen Ahlström, född 2008, samt Kaspars Gabriels Konrads, född 2009, på väg upp.