Veteranen i toppform – har utgående kontrakt

Dennis Everberg har hittat formen till de senaste matcherna.

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GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tio poäng (4+6) på tretton matcher. Åtta av dessa kom under de senaste sex matcherna, där Rögles Dennis Everberg har varit en av de formstarkaste spelarna i SHL.

Med sin nuvarande form snittar Everberg mot att komma upp på 40 gjorda poäng efter säsongen, vilket skulle slå forwardens personliga poängrekord.

– Jag har haft bra stäm med det. Det är kul att göra mål och vara inbladat framåt, säger Everberg till hockeysverige.se.

Nu sitter Rögles assisterande kapten sitter dock på ett utgående kontrakt. Något som Everberg inte ville gå in på efter gårdagens bortaseger mot Frölunda .

– Jag ser bara på torsdag kväll. Det blir en av de roligaste matcherna på säsongen. Det brukar vara en jävligt rolig tillställning, säger Everberg som syftar på Rögles kommande Skånederby mot Malmö .

Du har inte hört något om en möjlig förlängning från Rögle eller agenten?

– Jag tänker inte så mycket på det. Jag skippar den.

Vände och vann mot Frölunda: "Är stolt över oss – det är en styrka"

Everberg är inne på sin tolfte säsong med Rögle och gör sin sjätte som lagets assisterande kapten. Utöver detta har veteranen varit en kulturbärare för Ängelholmsklubben.

Under gårdagens match mot Frölunda stod Everberg för ett assist i 5-4 segern. Det efter att hemmalaget hade kommit ut flygande i den första perioden med två mål.

– Jag är stolt över oss själva över att vi inte får någon negativ reaktion över deras två snabba mål i början. Att vi kan glömma det och gå vidare och bara trycker på och får utdelning efter det – det är en styrka, säger Everberg.

Rögle har nu börjat klättra i tabellen efter tre raka segrar och befinner sig på en fjärde plats. Som tidigare nämnt väntar ett hett Skånederby på torsdag när Malmö gästar.

I nuläget är det fortfarande oklart var Everberg kommer landa efter denna säsong. Själv siktar forwarden på att kunna ta sitt första SM-guld med Rögle. Där har klubben varit nära flera gånger om med tre SM-finalförluster de senaste sex säsongerna.