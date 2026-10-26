SHL

Veckans lag #5: "På väg mot förra säsongens nivå"

Publicerad 26 oktober 2026 08:30
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens femte ”Veckans lag” i SHL.

Magnus Hellberg hjälpte Djurgården till en seger. Foto: Bildbyrån.
Magnus Hellberg hjälpte Djurgården till en seger. Foto: Bildbyrån.

Målvakt:

Magnus Hellberg, Djurgården (2)

Det är knappast en överraskning för någon att Magnus Hellberg skulle bli den första målvakten att komma med i Veckans Lag för andra gången den här säsongen. Djurgårdens superstjärna har väl haft en något svajigare start på säsongen än han hade i fjol, men nu är han sannerligen på väg mot förra säsongens nivå.

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Den här artikeln handlar om:

Linköping HCDjurgårdens IF HockeyFärjestad BKÖrebro HockeyMagnus NygrenSkellefteå AIKRögle BKMagnus HellbergOscar LindbergMax VéronneauTheodor Lennström