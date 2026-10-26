Veckans lag #5: "På väg mot förra säsongens nivå"

Målvakt:
Magnus Hellberg, Djurgården (2)
Det är knappast en överraskning för någon att Magnus Hellberg skulle bli den första målvakten att komma med i Veckans Lag för andra gången den här säsongen. Djurgårdens superstjärna har väl haft en något svajigare start på säsongen än han hade i fjol, men nu är han sannerligen på väg mot förra säsongens nivå.
LÄS VIDARE MED PLUS
Månadsvis
79 kr/mån
- Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
- Ingen bindningstid
- Förnyas automatiskt
- Avbryt när som helst!
Årsvis
659 kr/år
- Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
- Förnyas automatiskt
- Avbryt när som helst!
Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.