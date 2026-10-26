Veckans lag #5: "På väg mot förra säsongens nivå"

Magnus Hellberg hjälpte Djurgården till en seger. Foto: Bildbyrån.

Målvakt:

Magnus Hellberg, Djurgården (2)

Det är knappast en överraskning för någon att Magnus Hellberg skulle bli den första målvakten att komma med i Veckans Lag för andra gången den här säsongen. Djurgårdens superstjärna har väl haft en något svajigare start på säsongen än han hade i fjol, men nu är han sannerligen på väg mot förra säsongens nivå.