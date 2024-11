Vändningen i HV71: “Jag är tillgänglig”

Trots förra veckans dystra ord ser HV71 ut att få tillbaka Mikael Seppälä.

Backen menar att kroppen är redo för spel efter skadeproblemen.

– Den stora skadan är fixad och jag känner mig bra, säger han till Jönköpings-Posten.

Mikael Seppälä. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

“Det är inte så bra. Ingen av dem är aktuella för att träna.”



Det var HV-tränaren Anton Blomqvists ord om Mikael Seppälä och Oliwer Kaski så sent som för en vecka sedan.



Nu menar den förstnämnda att han är redo för spel.



– Absolut, jag är tillgänglig för att spela matcher. Sen får vi se vad tränarna väljer att göra framåt och om de tar ut mig, säger Seppälä till Jönköpings-Posten.

“Positivt att jag ens kan spela”

Den 30-årige backen missade halva den gångna säsongen och opererades sedan under sommaren. I år har han endast kommit till spel sju gånger, även nu på grund av av skador.



– Det har varit svårare att ta mig tillbaka än vad jag trodde. Det har dykt upp småsaker som har gjort att jag har behövt stå vid sidan av. Men den stora skadan är fixad och jag känner mig bra kring den. Nu är det en del småskador som dyker upp på grund av den, säger han till JP.



Under måndagen var han med och tränade för full – trots “Blommans” tidigare ord. Samtidigt menar han att kroppen är redo för att vara med i uppställningen redan till torsdagens möte med Timrå.



– Det är såklart frustrerande för varje dag kommer du till rinken och har en positiv mentalitet men så kan du inte träna just den dagen. Det sliter på en såklart. Men jag försöker att ha en positiv känsla för med tanke på vilken skada jag hade förra året är det positivt att jag ens kan spela. Så jag ser det här som en bonus, berättar han.