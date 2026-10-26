Färjestad har tio raka segrar i SHL och redan fem poäng ner till närmsta lag. Nu får dominansen även utslag i Rikard Grönborgs Tre Kronor.
Det är Värmlands Folkblad som kommer med uppgifterna under måndagen, två dagar innan förbundskaptenens första landslagstruppen släpps. Turneringen som ska spelat är Karjala Tournament, 5 till 8 november, och totalt är det sex spelare från Karlstad-laget som blivit uttagna.
Aftonbladet har redan rapporterat om chansen Melker Thelin får, men även Viktor Lodin, Jack Berglund, Gabriel Carlsson, Filip Roos och Adam Ollas Mattsson ska få dra på sig blågult.
Noterbart är att detta också kommer att blu Tre Kronor-debut för Viktor Lodin.
Den nu 27-årige SHL-stjärnan har varit en stabil poängplockare i ligan under flera års tid, men första matchen har fått vänta. 2025 var det nära, men då valde Lodin själv att tacka nej till Sam Hallam och Euro Hockey Tour i Stockholm. Detta då han ville förbereda sig för ett SM-slutspel.
Hittills under 2026/27 står Lodin på 15 poäng (8+7) på tolv matcher. Endast Lucas Elvenes (Växjö) och Oscar Lindberg (Skellefteå) har gjort fler i säsongsinledningen.