Berglund och Lodin blir två av sex FBK-spelare i Tre Kronor.

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Färjestad har tio raka segrar i SHL och redan fem poäng ner till närmsta lag. Nu får dominansen även utslag i Rikard Grönborgs Tre Kronor.

Det är Värmlands Folkblad som kommer med uppgifterna under måndagen, två dagar innan förbundskaptenens första landslagstruppen släpps. Turneringen som ska spelat är Karjala Tournament, 5 till 8 november, och totalt är det sex spelare från Karlstad-laget som blivit uttagna.

Aftonbladet har redan rapporterat om chansen Melker Thelin får, men även Viktor Lodin, Jack Berglund , Gabriel Carlsson , Filip Roos och Adam Ollas Mattsson ska få dra på sig blågult.

Noterbart är att detta också kommer att blu Tre Kronor-debut för Viktor Lodin.

Den nu 27-årige SHL-stjärnan har varit en stabil poängplockare i ligan under flera års tid, men första matchen har fått vänta. 2025 var det nära, men då valde Lodin själv att tacka nej till Sam Hallam och Euro Hockey Tour i Stockholm. Detta då han ville förbereda sig för ett SM-slutspel.

Hittills under 2026/27 står Lodin på 15 poäng (8+7) på tolv matcher. Endast Lucas Elvenes (Växjö) och Oscar Lindberg (Skellefteå) har gjort fler i säsongsinledningen.