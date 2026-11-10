Uppgifter: SHL-klubb visar intresse för forward

Timrå uppges vara intresserade av den finska forwarden Henri Nikkanen.

I oktober meddelade Timrå IK:s sportchef Kent Norberg att han skulle åka till Finland för att kolla på spelare. Nio utgående kontrakt till nästa år gör att laget för nästa år måste byggas. Denna säsong har Timrå lyckats ta poängen som behövts hittills och ligger just nu på nionde plats i tabellen, trots att de var bottentippade innan säsongen började.

Nu rapporterar Expressen, enligt säkra källor, att Timrå är intresserade av den finska forwarden Henri Nikkanen som spelar i Jokerit.

Förra säsongen hade Nikkanen en poängmässigt bra säsong i finska SaiPa efter att ha försökt ta en plats i Winnipeg Jets, som han är draftad av, men inte lyckats. Uttagen till genrepsturneringen inför VM "Finland Hockey Games" blev han även med det finska landslaget förra säsongen.

Denna säsong har dock inte poängproduktionen varit lika effektiv för Nikkanen. Åtta poäng på 14 matcher har det blivit.

Kan värvas av Timrå tidigare

Precis som Nikkanens poängproduktion, har inte Jokerit levererat som förväntat och man riskerar att åka ur den högsta ligan Liiga. Jokerit kvalificerade sig tillbaka till högsta ligan inför denna säsong, för första gången sedan laget flyttade till KHL säsongen 2014/15. Nikkanen skrev då ett tvåårsavtal med klubben, men skulle man åka ur högsta ligan gäller inte det andra året på kontraktet. I så fall är ett byte möjligt.

Öppningar för en flytt redan nu är även aktuellt om man hittar rätt motbud.

Lagkamrat med Olle Eriksson Ek

I Jokerit spelar även Olle Eriksson Ek som inte fått den starten han önskat i sin nya klubb. I sin tredje match för säsongen skadade sig den svenska målvakten och har inte spelat mer sedan dess. Jokerit har inte uppdaterat när Eriksson Ek förväntas vara tillbaka i laguppställningen.