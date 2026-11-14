Uppgifter: Luleå-forwarden på kryckor

Pontus Andreasson saknas när Luleå möter Färjestad.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Erik Gustafsson, Pontus Själin och Otto Leskinen på backsidan. Anton Levtchi och även Pontus Andreasson bland forwards.

Ovanstående avbräck är de Luleå Hockey tvingas konstatera när de under lördagen presenterar sitt lag mot serieledande Färjestad. Senast att ansluta till det frånvarande gänget är Andreasson som träffades olyckligt av en puck i torsdagens 4–2-seger mot HV71.

Nu kommer också oroande rapporter från NSD.

"En uppmärksam uppgiftslämnare såg forwarden hoppa runt på kryckor tidigare i dag", skriver tidningen i sin rapportering inför nedsläpp. Därefter bekräftas det också när 28-åringens namn inte syns i laguppställningen.

Luleås lag mot Färjestad

Målvakter:

Lassinantti (Ward)

Backar:

Sellgren – Sjöström

Håkansson – Laaksonen

Engsund –Hirsch

Forwards:

Hedqvist – O'Neill –Tardif

Puustinen – Koppanen – Nurmi

Bromé – Eriksson – Lövgren

Brännström – Juustovaara – Granberg

