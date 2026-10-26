Uppgifter: Överens med SHL-klubben – redan nu

Sami Päivärinta uppges vara på väg till SHL.

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Att SHL -klubbarna är rekordtidigt ute med sin lagbyggen inför nästa säsong har blivit en snackis i svensk hockey. Nu, tolv omgångar in, kommer uppgifter om ytterligare en spelare som är på väg till ligan inför 2027/28.

Det är Expressen som förmedlar det hela, och spelaren i fråga är Sami Päivärinta.

Den 23-årige centern blev uttagen till det finländska VM-lag som i våras säkrade guldet i Schweiz, men fick aldrig någon speltid. Nu ska han vara muntligt överens med Linköping, i väntan på att de sista detaljerna löser sig. Andreas Hägglund, GM i LHC, svarar också på uppgifterna.

– Jag känner till namnet, och det är en duktig spelare. Men det är ingenting vi har sajnat, säger Hägglundt till Expressen.

Bekräftar: LHC har sajnat spelare utifrån

Sportchefen bekräftar också att LHC har gjort klart med spelare utifrån.

– Vi har väldigt många utgående avtal, och behöver oavsett tabelläge få ihop en trupp till nästa säsong. Vi behöver även titta på befintlig trupp. Det är rätt mycket jobb som sker i kulisserna, och vi har väldigt många utgående avtal. Det är väl en 14-15 stycken, säger han.

Sami Päivärinta har både spelar U18-VM och JVM för Finland, men exploderade på seniornivå i fjol. Då blev de 21 mål och 27 assist över 65 framträdanden, slutspel inräknat. Hittills under 2026/27 står han på 16 poäng på 17 matcher och är därmed på väg mot ännu bättre siffror.