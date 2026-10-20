Uppgifter: Landslagscentern klar för SHL-spel

Jere Lassila

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Den nuvarande SHL -säsongen är knappt en månad lång, men redan nu byggs lagen inför nästa säsong. Nu rapporterar Expressen att Örebro gjort klart med sitt första nyförvärv till nästa års lagbygge.

Enligt tidningen är man överens med JYP:s 22-årige landslagscenter Jere Lassila.

Centern har spelat i JYP under hela sin karriär och blev förra säsongen poängkung i klubben, då han öste in 58 poäng (20+38) på 60 matcher. Lassila fick även chansen att debutera i det finska A-landslaget, där han sköt ett mål på två matcher för de finska lejonen.

Har varit lagkapten i JVM

På meritlistan har Lassila även ett JVM med Finland, där han 2024 var lagkapten och producerade åtta poäng (3+5) på sju matcher. Han var även lagkapten för Finland i U18-VM och Hlinka Gretzky Cup säsongen 2021/22.

Den här säsongen har Lassila inlett med att producera nio poäng (4+5) på tolv matcher för JYP.

Örebro har sedan tidigare 19 spelare i sin nuvarande trupp under kontrakt över nästa säsong.