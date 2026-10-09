Uppgifter: SHL-konkurrenten leder Hardy-jakten

Hardy Häman Aktell kan nobba Skellefteå.

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I slutet av april pekades Hardy Häman Aktell ut som Skellefteå AIK:s potentiella ersättare till Pontus Johansson. Norran uppgav där och då att den tvåfaldige SM-guldvinnare var nära att skriva på, men därefter har det varit tyst.

Nu kommer en vändning – åtminstone om man ska tro Aftonbladets senaste uppgifter.

28-åringen från Kåge går skadad just nu efter en höftoperation, men när hans blir frisk, runt jul, väntas en flytt till Sverige och Färjestad BK följa. Skellefteå skulle vara den naturliga valet, geografiskt, men Aftonbladet menar att SHL-konkurreten ligger ännu närmare till hand.

Försöker locka Häman Aktell till Färjestad

Anledningen till allt detta ska vara Victor Ejdsell.

Förra året spelade de båda stjärnorna i schweiziska SC Bern, och enligt kvällstidningen försöker alltså den nuvarande FBK-forwarden göra sitt för att locka Häman Aktell till Karlstad.

Den NHL-testade backen lämnade Växjö 2023, men sig aldrig riktigt in i Washington Capitals. Därifrån blev det spel i Schweiz, innan denna skada satte stopp. SC Bern övervägde att köpa ut Häman Aktell i somras, men en försäkring gjorde att man kunde behålla svensken utan att betala något.

Det återstår att se vilka som vinner dragkampen om Hardy Häman Aktell, Skellefteå eller Färjestad?