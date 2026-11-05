SHL

Uppgifter: Frölunda har hittat sin toppcenter

Publicerad 05 november 2026 22:11
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Frölundas jakt på en center ser utt att vara över. Enligt Expressen är man överens med kanadensaren Cedric Paré om ett kontrakt.

Cedric Paré är enligt uppgifter Frölundas nya center. Foto: Skärmklipp youtube
Cedric Paré är enligt uppgifter Frölundas nya center. Foto: Skärmklipp youtube

Ända sedan i somras har Frölunda HC varit på jakt efter en toppcenter. Nu, i början på november, ser den jakten ut att vara över. 

Enligt kvällstidningens uppgifter har man gjort klart med den 27-årige kanadensaren Cedric Paré. 

Kommer närmast från AHL

Paré kommer närmast från spel i Toronto Marlies i AHL där han svarade för 22 poäng på 62 matcher under förra säsongen när Marlies vann Calder Cup. Han draftades av Boston Bruins i sjätte rundan 2017.

Cedric Paré ska ha varit eftertraktad av fler SHL-klubbar enligt uppgifterna, men nu alltså valt att skriva på för Frölunda. 

Source: Cédric Paré @ Elite Prospects

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Frölunda HC