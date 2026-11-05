Uppgifter: Frölunda har hittat sin toppcenter

Cedric Paré är enligt uppgifter Frölundas nya center. Foto: Skärmklipp youtube

Ända sedan i somras har Frölunda HC varit på jakt efter en toppcenter. Nu, i början på november, ser den jakten ut att vara över.

Enligt kvällstidningens uppgifter har man gjort klart med den 27-årige kanadensaren Cedric Paré.

Kommer närmast från AHL

Paré kommer närmast från spel i Toronto Marlies i AHL där han svarade för 22 poäng på 62 matcher under förra säsongen när Marlies vann Calder Cup. Han draftades av Boston Bruins i sjätte rundan 2017.

Cedric Paré ska ha varit eftertraktad av fler SHL-klubbar enligt uppgifterna, men nu alltså valt att skriva på för Frölunda.