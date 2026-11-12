Uppgifter: Därför saknas Magnus Hellberg

Djurgården får klara sig utan Magnus Hellberg.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

En juniormålvakt, född 2008, sitter på Djurgårdens SHL-bänk för första gången under torsdagen. Det handlar om Ekerö-produkten William Jansson, och anledningen är att stockholmslagets viktiga kugge, Magnus Hellberg, saknas.

Den rutinerade pjäsen, som räddade kvar DIF i högstaligan förra året, tackade nej till Tre Kronor inför det gångna landslagsuppehållet. 35-åringen hänvisade, enligt uppgifter, till den höga arbetsbelastningen han haft under hösten med spel i 13 av 15 möjliga matcher och istället kallades Rögles Arvid Holm in.

Nu sitter han på sidan när Daniel Marmenlind gör sig redo för spel.

Serieledande Färjestad står på andra sidan i återstarten, men enligt Aftonbladet har Hellberg fått planerad vila av Djurgården.

– Han sägs vara krasslig, men ska ansluta till laget i Örebro, säger TV4:s expert Sanny Lindström inför torsdagens nedsläpp.

På andra sidan står Emil Larmi, samtidigt som Karlstad-gänget får klara sig utan Jack Berglund. Det på grund av en skada under samma landslagsuppehåll som Hellberg inte dök upp till. Djurgården får tillbaka Jacob Josefson efter sju missade matcher.

Djurgårdens lag

Målvakter:

Daniel Marmenlind (William Jansson)

Backar:

Philip Holm, Gustav Lindström

Colby Sissons, Nikolas Brouillard

Lucas Carlsson, Jesper Pettersson

Liam Pettersson

Kedjor:

Joseph Snively, Marcus Krüger, David Blomgren

Nils Åman, Jacob Josefson, Oliver Wahlstrom

Theo Stockselius, Lukas Vejdemo, Sebastian Hartmann

Henrik Eriksson, Håvard Salsten, Mathias Emilio Pettersen

Albin Grewe