HV71 sägs bryta kontraktet med Oskar Stål Lyrenäs enligt Sportbladet.

HV71 forwarden Oskar Stål Lyrenäs har tidigare petats av säsongens nya tränare Niklas Eriksson. Han har inte funnits med i laguppställningen sedan HV71 mötte Brynäs IF den tionde oktober och bara spelat totalt sju matcher.

Nu rapporterar Sportbladet att Stål Lyrenäs fått besked om att hitta en ny klubb. 28-åringen har spelat tre hela säsonger i HV-tröjan men kan ha gjort sin sista match. Han har haft skadeproblematik de två senaste säsongerna och produktionen inte varit lika stabil som tidigare säsonger.

HV:s general manager Johan Hult har i ett sms svarat "gällande spekulationer kring truppen så kommenterar vi inte det".

Har intresse på sig

Skulle Stål Lyrenäs få lämna HV är det en rad klubbar som visat intresse för honom. Bland annat IF Björklöven, som startade grundserien på bästa möjliga sätt men är inne i en tung period just nu och letar spets. Uppväxt i Umeå och Björklöven som moderklubb gör de inte omöjligt för Stål Lyrenäs att flytta hem.

Han gick även hockeygymnasium i MoDo Hockey och har spelat en säsong för A-laget i HockeyAllsvenskan. MoDo tillsammans med AIK Hockey är de klubbar från andradivisionen som visat intresse att förstärka sina trupper med den högerfattade forwarden, samt klubbar i den finska ligan.

Behov av förändring

HV71 har startat säsongen dåligt och ligger just nu sist med tio poäng på tolv spelade matcher. Eriksson har försökt agera och rört om i kedjorna för att få en förändring men det har visat sig inte vara till någon större lycka. Lagets bäste poänggörare från förra säsongen Jonathan Ang har varit satt som extraspelare men är nu tillbaka i en ordinarie kedja. HV är i behov av förändring och därför ska man vilja bryta avtalet med Stål Lyrenäs.