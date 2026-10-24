Julien Gauthier kolliderade med sargen.

Foto: TV4.

Det är en tung lördagskväll för Brynäs så här långt. I den första perioden mot Rögle mäktade de med noll skott på mål. I den andra perioden fick de också se en av sina tilltänkta toppforwards kliva av.

Julien Gauthier hamnade nämligen i en otäck situation när han kolliderade med sargen. Kanadensaren hamnade i en obekväm position och såg ut att ha väldigt ont. Forwarden lämnade sedan planen och återkom aldrig till spel.

Efter matchen var Niklas Gällstedt fåordig kring statusen på sin spelare.

Vet du något om hur det är med honom?

– Nja, han åker ju in i sargen där. Men inte allt för mycket, säger tränaren.

Julian Gauthier skadad

29-åringen har inte levt upp till förväntningarna så här långt. På elva matcher i Brynäs står han noterad för fyra poäng. De senaste tre matcherna har det däremot blivit två pinnar samtidigt som han även har fått en hel del speltid. Det återstår nu att se hur illa det är med Julien Gauthier.

Kort efter skadan på Gauthier reducerade Johan Larsson till 2-1. Brynäs förlorade dock till slut med 5-4 efter förlängning.