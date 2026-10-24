Tredje raka förlusten för Brynäs
261024 Brynäs assisterande tränare Ove Molin under ishockeymatchen i SHL mellan Brynäs och Rögle den 24 oktober 2026 i Gävle. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN / COP 341 / AM0180
Foto: BILDBYRÅN
SHL

Tredje raka förlusten för Brynäs

Publicerad 24 oktober 2026 20:30
Hockeysverige
Hockeysverige
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Rögle BK drog det längsta strået i en riktig holmgång mot Brynäs IF i Monitor ERP Arena. Efter att ha tappat ledningen sent i slutperioden klev Albin Sundsvik fram i förlängningen och sköt segern till 5–4 för Ängelholmslaget.

Rögle fick en flygande start på tillställningen och skaffade sig ett 2–0-överläge i den första akten genom mål från Mark Friedman och Karson Kuhlman. Brynäs svarade dock i mittperioden när Johan Larsson reducerade. Lubos Horky utökade visserligen till 3–1 för gästerna, men Kieffer Bellows såg till att hemmalaget höll kontakt med sitt 2–3-mål före paus.   

Den tredje perioden blev ett rent drama inför 7 792 åskådare. Bellows kvitterade först till 3–3 i powerplay, innan Linus Sandin återgav Rögle ledningen med 3–4 bara minuten senare. Med knappt tre minuter kvar på klockan tryckte Johan Larsson in kvitteringen till 4–4 i numerärt överläge och tvingade fram en förlängning.   

Väl i sudden death klev Albin Sundsvik fram. Efter 1.45 i övertiden överlistade han Erik Källgren, assisterad av Mark Friedman och Dennis Everberg – och bärgade därmed bonuspoängen till Skåne.   

Matchfakta 

Brynäs IF – Rögle BK 4–5 efter förlängning (0–2, 2–1, 2–1, 0–1)   

Första perioden:

0–1 (01.20) Mark Friedman (Lubos Horky, Calle Själin)   

0–2 (17.36) Karson Kuhlman (Joel Kellman, Dennis Everberg) PP1   

Andra perioden:

1–2 (33.30) Johan Larsson (Axel Rindell, Mattias Norlinder)   

1–3 (36.23) Lubos Horky (Dennis Everberg, Calvin de Haan)   

2–3 (38.13) Kieffer Bellows (Calle Järnkrok)   

Tredje perioden:

3–3 (46.04) Kieffer Bellows (Jakob Silfverberg, Johannes Kinnvall) PP1   

3–4 (47.03) Linus Sandin (Joel Kellman, Karson Kuhlman)   

4–4 (57.02) Johan Larsson (Johannes Kinnvall, Calle Järnkrok) PP1   

Förlängning:

4–5 (61.45) Albin Sundsvik (Mark Friedman, Dennis Everberg)   

Skott: 23–32 (0–17, 13–7, 10–6, 0–2) Utvisningar: BIF: 3x2 min. RBK: 4x2 min. Publik: 7 792   

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