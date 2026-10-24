Tredje raka förlusten för Brynäs

Rögle fick en flygande start på tillställningen och skaffade sig ett 2–0-överläge i den första akten genom mål från Mark Friedman och Karson Kuhlman. Brynäs svarade dock i mittperioden när Johan Larsson reducerade. Lubos Horky utökade visserligen till 3–1 för gästerna, men Kieffer Bellows såg till att hemmalaget höll kontakt med sitt 2–3-mål före paus.

Den tredje perioden blev ett rent drama inför 7 792 åskådare. Bellows kvitterade först till 3–3 i powerplay, innan Linus Sandin återgav Rögle ledningen med 3–4 bara minuten senare. Med knappt tre minuter kvar på klockan tryckte Johan Larsson in kvitteringen till 4–4 i numerärt överläge och tvingade fram en förlängning.

Väl i sudden death klev Albin Sundsvik fram. Efter 1.45 i övertiden överlistade han Erik Källgren, assisterad av Mark Friedman och Dennis Everberg – och bärgade därmed bonuspoängen till Skåne.

Matchfakta

Brynäs IF – Rögle BK 4–5 efter förlängning (0–2, 2–1, 2–1, 0–1)

Första perioden:

0–1 (01.20) Mark Friedman (Lubos Horky, Calle Själin)

0–2 (17.36) Karson Kuhlman (Joel Kellman, Dennis Everberg) PP1

Andra perioden:

1–2 (33.30) Johan Larsson (Axel Rindell, Mattias Norlinder)

1–3 (36.23) Lubos Horky (Dennis Everberg, Calvin de Haan)

2–3 (38.13) Kieffer Bellows (Calle Järnkrok)

Tredje perioden:

3–3 (46.04) Kieffer Bellows (Jakob Silfverberg, Johannes Kinnvall) PP1

3–4 (47.03) Linus Sandin (Joel Kellman, Karson Kuhlman)

4–4 (57.02) Johan Larsson (Johannes Kinnvall, Calle Järnkrok) PP1

Förlängning:

4–5 (61.45) Albin Sundsvik (Mark Friedman, Dennis Everberg)

Skott: 23–32 (0–17, 13–7, 10–6, 0–2) Utvisningar: BIF: 3x2 min. RBK: 4x2 min. Publik: 7 792