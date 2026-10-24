Storlöftet får chansen i Färjestad

Tom Bjurman är med i laguppställningen i dagens match.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

I Hockeyallsvenskan har vi fått se Milan Sundström under hösten. Nu har det blivit dags för nästa spelare född 2009 att presentera sig i seniorhockeyn. Under lördagskvällen kan nämligen Tom Bjurman bli den första spelaren i kullen att få istid. Backen är med som extraspelare i dagens möte mot Växjö.

17-åringen från Viggbyholm var kapten i Färjestads U18-lag förra säsongen. Han har även varit bofast i landslaget där det har blivit 36 landskamper under de senaste säsongerna. Till våren väntas han även vara en kugge i U18-VM-laget.

Tom Bjurman gör debut för Färjestad

Under hösten har talangen stått för åtta poäng på elva matcher i U20 Nationell.

Han är även aktuell inför draften och beskrivs som en spelskicklig och skridskostark tvåvägsback.

Serieledarna Färjestad har som bekant gått som tåget under säsongen. Nu återstår det att se om Tom Bjurman får istid i dagens match.