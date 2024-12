Bemöter uppgifterna: “Vi hoppas att det händer”

Filip Hållanders succé i Timrå har inte gått obemärkt förbi i Nordamerika.

Nu svarar sportchefen Kimmo Kapanen på uppgifterna om NHL-intresse.

– Vi har plan A, plan B och plan C om det händer något, säger han till Sundsvalls Tidning.

Kimmo Kapanen, Filip Hållander och Simon Forsmark. Foto: Bildbyrån (montage).

“Han skulle kunna spela i NHL här och nu”



Så lät det i oktober när Olli Jokinen skyfflade beröm över Filip Hållander. Sedan dess har uppgifter sipprat ut i Expressen om att Pittsburgh Penguins erbjudit ett NHL-avtal till SHL-stjärnan efter den enorma succén under hösten. Samtidigt uppger tidningen även att lagkamraten Simon Forsmark erbjuds en chans i Nordamerika.



Nu svarar Timrås Kimmo Kapanen.



– Det är klart, alla spelare har målsättning att gå till NHL. Speciellt i den ålder som Simon är i måste det vara målsättningen och vi hoppas också att det händer, säger sportchefen om Forsmark till Sundsvalls Tidning.

Hållander i NHL? “Inte överraskande om det händer”

Utöver den ekonomiska fördelen trycker Kapanen även på att Forsmarks eventuella flytt kan göra att fler talanger väljer att ta vägen via Timrå. Detsamma gäller möjligen även för Hållander, men i och med att han redan varit över en vända i NHL kommer inte SHL-klubben att få någon ersättning vid en flytt.



– Så som Hållander har spelat det senaste kalenderåret är det inte överraskande om det händer (att han flyttar till NHL). Men det är inte ett problem vi funderar på hela tiden just nu, att vi kanske tappar någon, säger Kapanen om det hela till ST och fortsätter om sin plan:

– Vi har plan A, plan B och plan C om det händer något. Men vi har en ganska stabil grund, med många spelare under kontrakt. Även om någon spelare går till NHL kommer det inte påverka så himla mycket.