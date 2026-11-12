Nollades trots övertaget: "Ger bort matchen"

Gath och Timrå nollades av Växjö.

Foto: Bildbyrån (montage).

Slutsiffrorna skrevs till 5–0 när Växjö Lakers tog emot Timrå under återstarten i SHL. Tittar man bara på skottstatistiken hade man dock kunnat tro på det motsatta.

När slutsignalen ljöd hade bortalaget 29–19. Ändå stod man som dagens förlorare.

– Jag tycker att vi får en ganska tuff start, men sen spelar vi upp oss. Vi har en period i andra där vi tyvärr inte riktigt gör det vi behöver göra, och ger bort matchen på... jag ska inte säga misstag... men när vi är lite blöta och inte gör det vi pratar om. Jag tycker det är ganska korta sekvenser som blir avgörande för matchen och det blir man fruktansvärt irriterad över, säger Mikael Gath i TV4.

Tränaren fortsätter:

– Jag tycker den här matchen egentligen ligger där för oss, att kunna göra något annat av. Det är den här perioden i andra som är direkt avgörande. Där mellan är det en helt okej match från vår sida. Vi har ganska bra kontroll på det. Det är tufft.

– Vi är inte tydliga med vad vi ska göra. Vi har några situationer där vi går och så tvekar vi lite grann. De är väldigt skickliga på att utnyttja det. Jag tycker framförallt att vi tvekar lite när vi ska gå. Vi vill spela med press och vara tydliga i vårt spel, men just i de sekvenserna tycker jag inte att vi är det, och då blir vi lite för ihåliga.

"Vi pratar om vilken typ av karaktär vi vill ha"

Tre av de dem målen kom i andra perioden och Jacob Johansson ersattes av Jonas Gunnarsson i mål.

– Vi pratar om vilken typ av karaktär vi vill ha på vårt lag och jag tycker vi kliver ut i tredje och visar att det ändå är ett lag som inte har gett upp. Vi ger det en chans, och på något sätt tycker jag att det är ganska bra gjort av oss. Tyvärr får vi inte hål på dem i början som hade behövts. Då hade vi definitivt kunnat göra något av den här matchen, säger Gath om sista pausen och upphämtningen.

Växjö – Timrå: 5–0 (1–0, 3–0, 1–0)

Växjö: Elvenes, Strandberg, Suomi, Kratz, Levin.

Timrå: –