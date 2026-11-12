Öppnar för ny lösning med Timrå: "Absolut aktuellt"

Blir Erik Walli Walterholm kvar i Timrå?

Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

"Lite svansen mellan benen", beskriver Erik Walli Walterholm när han gästar Sundsvalls Tidnings "Nedsläpp Timrå" och pratar om sin återkomst i klubben 2024. Där och då kom han från en udda sits med ett år i rivalen MoDo. En flytt från just Timrå, som endast blev av då han skrivit på för Djurgården med premissen att de skulle gå upp till SHL.

– Det är lätt att tycka och tänka mycket, men det är svårt för en spelare att bara skippa en säsong för att det är fullt liksom. Så kan man inte heller göra, men ja, det blir svårt. Jag förstår supportrars frustration till fullo när det blir sådana situationer, berättar han om den nervösa tiden då MoDo istället gick upp.

Nu, efter förlängningen 2025, sitter Walli Walterholm återigen på ett utgående kontrakt.

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Även denna gång är också framtiden oviss för den 27-årige forwarden.

– Jag försöker bara spela så bra hockey som möjligt och sedan får vi se vad som händer. Jag kan inte lägga för mycket energi i det utan det får bli lite som det blir, säger han i intervjun med ST.

Erik Walli Walterholm fortsätter med att berätta att han tror att agenten haft dialog med Timrå, och att det blir aktuellt med förhandlingarna "så småningom".