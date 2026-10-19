Supportrarna portas - efter agerandet under hyllningen

Björklövens supporterförening portas från sina tifo-lokaler. Foto: Bildbyrån

Det var i samband Timrå IKs hyllningsceremoni för Henrik Zetterberg i lördags kväll som de gästande IF Björklöven-supportrarna håll igång och skanderade ramsor. Ett agerande som fick många att reagera - och fördöma.

– Skämmes de som sjöng under hans tal under hela den här ceremonin, sa Staffan Kronwall i TV4: sänding.

Även Björklövens tränare Magnus Bogren var kritisk till sina egna supportrar.

– Det här är speciella tillfällen. När vi spelar ska man heja på sina lag men när man har sådana här hyllningar, då ska man respektera det och vara tyst tycker jag, säger tränaren Magnus Bogren.

Bryter samarbetet med Green Devils

Klackens agerande har fått det lokala företaget Enably att reagera - och agera. Företaget, som vanligtvis lånar ut sina lokaler till supporterföreningen Green Devils, bryter nu samarbetet med supportrarna.

– Utifrån det som hände så kände jag att det är så långt ifrån vår värdegrund man kan komma när det kommer till respekt. Vi kan inte stå för det där. De får hitta ett annat ställa att vara på, säger delägaren Ulf Söderlund. i en intervju med Expressen .

Ulf Söderlund berättar att han upplevt att supportrar till Björklöven rört sig i gränslandet tidigare, och nämner en situation där en mamma och hennes dotter med Skellefteå AIK-tröja fick utstå glåpord, och att han därför tog beslutet.

– Det var inte okej från Löven-klacken och då agerade jag inte. Nu kände jag att det var färdigt, säger han.