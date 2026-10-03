Succéstarten forsätter - trots jättetavlan

Löven vann trots tavlan. Foto: Bildbyrån/TV4

IF Björklöven kom till lördagens bortamatch mot Linköping HC med fyra segrar på de fem första omgångarna i återkomsten till SHL. Den fina inledningen skulle hålla i sig efter en flygande start på matchen från Umeå-laget.

Redan efter två och en halv minut kunde Axel Ottosson ge Löven ledningen i powerplay. Knappt sex minuter senare var det dags igen när samme Ottosson ökade på till 2-0 i nytt numerärt överläge.

-- Vi har nött mycket på träningar och försökt bli bättre. Det har gått lite i stå de första matcherna. Skönt att få en bra start i PP, nyspolad is, då brukar det vara lite lättare, sa Ottosson efter första perioden.

Frans Tuohimaas bjudning

I den andra perioden fick Björklöven chansen att göra ett tredje mål i powerplay knappt halvvägs in i matchen när hemmalaget drog på sig ett lagstraff för för många spelare på isen för andra gången i matchen. Istället skulle gästernas målvakt Frans Tuohimaa bjuda Linköping på en reducering när han ställde till det bakom egen kasse och bjöd Brendan Shinnimin på 1-2.

-- Tuohimaa tittar, tittar och tittar och sen lägger han den till Shinnimin, sa TV4:s kommentator Tobias Carlsson.

Christoffer Ehn sågar sig själv

I den tredje perioden fick Löven en smakstart när Tristen Robins gjorde 1-3 efter drygt tre minuter. Några minuter senare fick Linköping spela fem mot fyra, utan att skapa något av värde. Något som fick hemmapubliken att ledsna i Saab Arena.

-- Då kommer buropen mot hemmalaget, sa TV4:s kommentator Tobias Carlsson.

Med drygt åtta minuter kvar gav dock Cooper Patrick Marody LHC nytt hopp med sin 2-3-reducering. Men närmare än så kom inte LHC, som förlorade ännu en tajt match.

-- Vad ska man säga? Man är fruktansvärt förbannad. Framför allt på mig själv, jag tappar back checken på deras 3-1. Det är det som gör att vi inte kommer ikapp idag. Det är för dåligt, säger Linköpings Christoffer Ehn efter matchen.

Linköping - Björklöven 2-3 (0-2, 1-0, 1-1)



Linköping: Brendan Shinnimin, Cooper Patrick Marody

Björklöven: Axel Ottosson x2, Tristen Robins