Stark vändning av Linköping – lämnar jumboplatsen

Jakub Vrana gav visserligen Linköping en drömstart när han öppnade målskyttet tidigt, men Örebro vände på steken redan i den första perioden genom fullträffar från Liam Danielsson och Max Veronneau. I mittenakten ökade Linus Arnesson på Örebros ledning till 1–3, men blott en halv minut senare svarade Brendan Shinnimin med en psykologiskt viktig 2–3-reducering för hemmalaget.

I den tredje perioden exploderade LHC inför 7 224 åskådare i Saab Arena. Shinnimin kvitterade till 3–3 med sitt andra mål för kvällen, och knappt två minuter senare sköt backen Zachary Giuttari hemmalaget upp i ledning. När Zion Nybeck stänkte dit 5–3 i powerplay kopplade Linköping ett järngrepp om matchen.

Örebro tog ut målvakten och Luke Martin reducerade till 5–4 med knappa två minuter kvar, men närmare än så kom gästerna inte. Arvid Degerstedt spikade slutresultatet till 6–4 i tom bur och säkrade tre poäng för LHC.

Matchfakta

Linköping HC – Örebro HK 6–4 (1–2, 1–1, 4–1)

Första perioden: 1–0 (02.58) Jakub Vrana (utan assisterande) 1–1 (07.39) Liam Danielsson (Josh Dickinson, Patrik Karlkvist) 1–2 (16.08) Max Veronneau (Wojciech Stachowiak, Robin Salo)

Andra perioden: 1–3 (33.01) Linus Arnesson (David Quenneville, Glenn Gustafsson) 2–3 (33.31) Brendan Shinnimin (utan assisterande)

Tredje perioden: 3–3 (50.14) Brendan Shinnimin (Fredrik Karlström, Cooper Patrick Marody) 4–3 (51.48) Zachary Giuttari (Loke Krantz, Adam Hofbauer) 5–3 (54.52) Zion Nybeck (Christoffer Ehn, Tim Söderlund) PP1 5–4 (58.20) Luke Martin (Wojciech Stachowiak, Patrik Karlkvist) 6–4 (59.06) Arvid Degerstedt (Fredrik Karlström, Max Martin) ENG

Skott: 35–30 (11–13, 14–11, 10–6) Utvisningar: LHC: 3x2 min. ÖHK: 3x2 min. Publik: 7 224