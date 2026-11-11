Sportchefens besked: På jakt efter nyförvärv

Rögles sportchef Hampus Sjöström är ute på marknaden och letar nya spelare att värva.

Rögle BK har haft skadebekymmer under inledningen på säsongen. Främst är det kaptenen Anton Bengtsson och Leon Bristedt som varit långtidsskadade. Båda två är viktiga pusselbitar för laget. På senaste har även Tinus Luc Koblar, Fredrik Olofsson samt Lubos Horky varit borta, men är nu tillbaka efter landslagsuppehållet.

Sportchef Hampus Sjöström berättar för HD att han är ute på marknaden efter nya spelare.

– Givet situationen är det klart att vi är öppna för att addera på forwardssidan. Sen är det svårt att säga exakt i tid vad som är möjligt, säger han.

Har inget klart

Sjöström fortsätter förklara att när spelare är skadade ökar mängden speltid för andra i laget. Det håller på kort sikt, men är inte hållbart i längden. Trots det är det inget nyförvärv på ingång.

– Vi har inte någonting klart eller särskilt nära i dagsläget. Sen kan det gå fort och det kan ta lite längre tid, det har vi lärt oss, säger Sjöström.

Kaptenen nära comeback

Kapten Bengtsson var det många som hade förhoppningarna på att vara tillbaka i spel den här veckan. Senast han spelade en match var 24 september mot Färjestad BK. Så blir inte fallet, då rehabiliteringen gick åt fel håll och de behövde trappa ner belastningen. Nytt datum för när kaptenen är tillbaka i laguppställningen är 26 november mot Skellefteå AIK.

– Nu har han svarat väldigt bra på träningen. Om han fortsätter på det här sättet är ambitionen att Anton ska vara tillbaka i lagträning någon gång kommande vecka, säger Alvengrip.

Rögle ligger på femteplats i tabellen med 23 poäng. Imorgon möter man Linköping HC på bortaplan.