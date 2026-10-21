Malmös sportchef stänger inte för en forsättning efter Emil Sylvegårds korttidskontrakt.

Veckan började med en uppdatering att Emil Sylvegård återvänder till SHL och till sin moderklubb Malmö Redhawks . Malmö har blivit skadedrabbat och har både Hugo Pettersson och Fredrik Händemark skadade. Enligt Expressen är även forwarden Isac Born skadad.

På grund av detta har de signerat Sylvegård på ett korttidskontrakt över sex veckor, till att börja med. Sportchef Oscar Alsenfelt förklarar för Sydsvenskan vad som är planen med korttidskontraktet.

– Han kan spela överallt, har varit här förut och har erfarenhet samt en hög lägstanivå. Man vet ungefär vad man får, så det är ingen risk att ta in Emil, säger han.

Talar för en fortsättning

Tanken med Sylvegårds kontrakt är främst att täcka upp för skadesituationen i laget men det är inte helt stängt för en eventuell förlängning när korttidskontraktet är slut, enligt Alsenfelt.

– Det är upp till Emil att bevisa att han ska vara här. Är man här är man högaktuell för att fortsätta.

– Vi väljer den spelare som vi hoppas ska visa att man kan hitta en ömsesidig överenskommelse efter de sex veckorna. Det styrs av hur bra han spelar, hur det går för laget och vår skadesituation.

Sylvegård själv har gått ut och sagt att hans målsättning är att göra det bra under sina sex veckor på korttidskontraktet och få stanna kvar efter det.

Comeback imorgon

Sylvegård är redo för comeback i Malmötröjan redan imorgon när Malmö spelar mot IF Björklöven . Under försäsongen, när han var klubblös, tränade han med Malmös U20 lag för att hålla igång så korttidskontraktet var inte helt oväntat.

Fyra säsonger sedan var det han representerade sin moderklubb i SHL och har sedan dess hunnit med två säsonger med Växjö Lakers samt en säsong med Tappara i finska ligan, där han även blev finsk mästare. Totalt har han 245 matcher i Malmötröjan.