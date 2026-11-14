Hyllningen: "Växjö är pånyttfödda"

Växjö har nu vunnit två raka matcher.

Foto: Bildbyrån (montage).

Rollerna har varit omvända mellan Malmö Redhawks och Växjö Lakers under inledningen av 2026/27-säsongen, med de förstnämnde som hyllad utmanare i toppen. Istället har konkurrenterna sparkat sin tränare och återförenat Joakim Fagervall med sportchefen Henrik Evertsson, och det i båset som tränare.

Resultatet i första matchen blev en 5–0-seger mot Timrå, och under lördagen inledde man starkt mot just Malmö.

– Ett Växjö som är lite pånyttfödda, sa experten Fredrik Söderström från TV4:s studio.

– Här tänker man att det under Evertsson var defensiven som skulle tala, nu är det offensiven. Spännande att följa, fortsätter Joel Lundqvist.

Söderström förklarar vidare:

– Det kan väl vara så här. När man känner sig lite tryggare i försvarsspelet, om det nu har pillats i det, det förutsätter jag, så blir det lite enklare att få igång sin offensiv. Det är klart att det hänger ihop. Men det är för tidigt än att hissa flagg och säga att allt är toppenbra.

Nadeau tvåmålsskytt: "Därför vi är framgångsrika"

Mötet blev dock mer målsnålt än torsdagens match. Malmö stod emot och höll sig kvar trots färre egna avslut framåt.

1–1 i andra perioden, från Axel Sundberg, stod sig också till 48:e minuten då Olivier Nadeau jublade för andra gången. Plötsligt var man på väg att byta fyra raka förluster mot två vinster.

– Det är inget jag har funderat på, om de har bytt tränare eller inte. Jag tycker att vi gör saker som är bra, och det är saker som vi kan göra lite bättre. Det är en jämn hockeymatch och den kan gå lite hur som helst, säger Malmös tränare Tomas Kollar i TV4 och rycker av sig hörlurarna.

Växjös Olivier Nadeau fortsätter sedan om vändningen i form:

– Alla köper in och det är därför vi är framgångsrika just nu, säger han i TV4.

Malmö – Växjö: 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

Malmö: Axel Sundberg.

Växjö: Olivier Nadeau (2).