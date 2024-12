Skellefteås drag: Lånar allsvensk back

Skellefteå AIK har både Axel Sandin-Pellikka och Rasmus Bergqvist borta på JVM-uppdrag. Då lånar SHL-klubben in Viktor Grahn från Södertälje.

Viktor Grahn spelar med Skellefteå i kväll. Foto: Bildbyrån (Montage)

Viktor Grahn ansluter till Skellefteå på korttidslån från hockeyallsvenska , på sin hemsida. Lånet sträcker sig över kvällens match mot Timrå.

Den 26-årige backen har tidigare spelat 50 SHL-matcher för Luleå och Rögle, där hans senaste framträdande i SHL kom under säsongen 2022/23 då han lånades in under två matcher i Rögle från Kristianstad. De senaste två säsongerna har Grahn tillhört Södertälje, där han förra säsongen noterades för 25 poäng på 50 matcher och där han denna säsong producerat elva poäng på 28 matcher.

Tredje korttidslånet från Hockeyallsvenskan

Skellefteå saknar backarna Axel Sandin-Pellikka och Rasmus Bergqvist i kvällens match mot Timrå, samt i matcherna under jul- och nyårshelgerna, då duon är i Kanada med Juniorkronorna och förbereder sig inför JVM i Ottawa.

SHL-klubben har tidigare under säsongen lånat in Ludvig Hedström, även han från Södertälje, samt Stefan Milosevic från BIK Karlskoga på korttidslån från Hockeyallsvenskan.