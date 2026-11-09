SHL

Skellefteås besked efter skadan på Pudas

Publicerad 09 november 2026 09:52
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Jonathan Pudas klev av skadad i Tre Kronors lördagsmatch, och saknades sedan när Finland väntade i avslutningen av Nocco Hockey Games. Nu kommer en uppdatering från Skellefteå.
– Han klev av på grund av en känning, säger lagläkaren Karin Granberg till Norran.

Jonathan Pudas drog på sig en skada under uppehållet.
Jonathan Pudas drog på sig en skada under uppehållet.
Foto: Bildbyrån (montage).

Det var i lördagens 4–2-seger mot Schweiz som Daniel Hermansson, från båset i Sverige – landslaget Tre Kronor, fick se sin Skellefteå AIK-kapten kliva av skadad. Därefter ställde inte heller Jonathan Pudas upp i söndagens förlust mot Finland, och efter turneringen bekräftade hans tränare, inlånad för att assisterade Rickard Grönborg, att det handlade om en "liten skada". 

Nu kommer ett första besked från SHL-klubben själva.

– Allt är väl. Han klev av på grund av en känning som en säkerhetsåtgärd. Det är "dag-till-dag" på honom, säger lagläkaren Karin Granberg till Norran.

Beskedet kommer inför tisdagens åttondelsfinal i Champions Hockey League, mot Rögle, men det återstår att se om Pudas kommer till spel eller inte. Någon större skada verkar det dock inte handla om. 

Den 33-årige stjärnbacken står hittills denna SHL-säsong på tio poäng (2+8) över 14 matcher. 

Source: Jonathan Pudas @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Jonathan PudasSverige – landslaget Tre KronorSkellefteå AIK