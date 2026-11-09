Skellefteås besked efter skadan på Pudas

Jonathan Pudas drog på sig en skada under uppehållet.

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Det var i lördagens 4–2-seger mot Schweiz som Daniel Hermansson, från båset i Sverige – landslaget Tre Kronor, fick se sin Skellefteå AIK-kapten kliva av skadad. Därefter ställde inte heller Jonathan Pudas upp i söndagens förlust mot Finland, och efter turneringen bekräftade hans tränare, inlånad för att assisterade Rickard Grönborg, att det handlade om en "liten skada".

Nu kommer ett första besked från SHL-klubben själva.

– Allt är väl. Han klev av på grund av en känning som en säkerhetsåtgärd. Det är "dag-till-dag" på honom, säger lagläkaren Karin Granberg till Norran.

Beskedet kommer inför tisdagens åttondelsfinal i Champions Hockey League, mot Rögle, men det återstår att se om Pudas kommer till spel eller inte. Någon större skada verkar det dock inte handla om.

Den 33-årige stjärnbacken står hittills denna SHL-säsong på tio poäng (2+8) över 14 matcher.