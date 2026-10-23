Skellefteå-forwardens svar om DIF-ryktet

Jonathan Davidsson blev igår målskytt mot sin gamla klubb. Foto: Bildbyrån

Jonathan Davidsson spenderade juniortiden i Djurgården och fick också sitt seniora genombrott i Stockholmsklubben när han säsongen 2017/2018 noterades 31 poäng på sina 52 matcher. Igår blev 29-åringen målskytt mot sin gamla klubb

– Det är extra speciellt. Det är i Djurgården jag är uppfostrad och skolad och där jag fick fart på min seniorkarriär, säger han till Folkbladet.

Sajten Spelcash.se kom tidigare i oktober med uppgifter om att Skellefteås Jonathan Davisson var aktuell för en återkomst i Djurgården till nästa säsong, och att en seriös dialog pågick mellan parterna.

Nu svarar forwarden själv på uppgifterna.

-- Jag vet ingenting om det, säger han.

-- Jag har inte hört någonting om någon framtid. Vi får se vad som händer. Jag tar en match i taget, säger han.

Davisson om starten på säsongen

Inledningen på säsongen har inte varit vad Davidsson önskat. Han har till stor del varit extraforward, och även lämnats helt utanför truppen.

– Man kan få känna sig less stundtals. Det kan få vara lite tungt och man kan ha mycket tankar, men när det väl är match gäller det att slå på. Då spelar det ingen roll – då är det ett byte i taget som gäller.