Sjätte raka – efter bortdömda målet: ”Nere på botten”

Istället för 3–4 med sju minuter kvar föll Timrå med 2–5 mot Luleå.

Laget går därmed in i landslagsuppehållet med sex raka förluster.

– Vi är inne i en otroligt dålig trend. Vi spelar dålig hockey, säger Anton Lander i TV4.

Anton Lander och det bortdömda 3–4-målet. Foto: TV4.

– Det är så jävligt dåligt. Ursäkta ordvalet, men vi måste kliva fram. Vi har spelare som ska göra mål men vi presterar inte just nu. Fruktansvärt dåligt just nu. Vi har bara oss själva att skylla. Det är vi som grävt den här gropen och vi ska ta oss ur den.



Så lät det i TV4 när Filip Hållander fick uttala sig efter Timrås femte raka förlust i torsdags. Under dagens möte med Luleå var sågen framme igen.



– Vi släpper in för billiga mål och tar inte vara på chansen i powerplay. jag tycker att det är slarvigt, som det varit de senaste matcherna. Sen får vi ändå bra lägen. Vissa går i ribban och vissa går precis utanför. Vi är där, men det spelar ingen roll om pucken inte går in, säger stjärnan i sändningen.

Tappade – tvingades till målvaktsbyte: ”Blir passiva”

Timrå hade hämtat upp 0–1 till 2–1 i den första perioden efter mål från både Jonathan Dahlén och Lukas Pilö, men efter kvitteringen från Luleå, innan paus, vände det. Linus Omark satte 3–2 för gästerna och plötsligt sköljde Norrbottningarna över Timrå.



– Vi gör en bra första. De gör mål på vårt slarv. Bra andra fram till… 3–2 är typ det första de har i andra. Efter det tar de över. Vi måste komma tillbaka. Jag tycker att vi blir för passiva och låter de spela zonspel. Vi måste bli aggressivare och sen måste puckarna in också, säger Hållander.



2–3 blev 2–4 genom Brian O’Neill och Olli Jokinen gjorde ett målvaktsbyte. Jacob Johansson ut och Tim Juel in.

Fick 3–4 bortdömt: ”Uppehållet kommer lämpligt”

Matchen slutade 2–5 efter mål i tom bur från Luleå, men med sju minuter kvar hade Timrå en 3–4-puck inne. Målet dömdes bort efter starka protester och det hela rann iväg till lagets sjätte raka förlust inför landslagsuppehållet.



– Vi är inne i en otroligt dålig trend. Vi spelar dålig hockey. Stundtals bra, men för mycket dåligt. Det här uppehållet kommer lämpligt, säger Anton Lander till TV4 och utvecklar.

– Vi kommer ut bra och spelar en bra förstaperiod. Vi får in det där målet, det har gått två utan mål, men vi släpper in också. Sen har vi powerplay där vi än en gång inte får in en puck. Man får jobba hårt i SHL för mål i fem mot fem. Vi måste träna vårt powerplay här, prata ihop oss och sen ta nya tag efter uppehållet. Nu var vi nog, om inte hela vägen nere på botten… Det kan bara bli bättre.



Under mötet klev även både Linus Nässén och Per Svensson av.



Se det bortdömda målet nedan.