Otäcka bilderna på Timråbacken: ”Tar illa”

Ibland kostar det att offra sig för laget.

I lördagens möte med Luleå klev Timrås backveteran, Per Svensson, av efter otäcka bilder.

– Han försvinner in i omklädningsrummet direkt, säger TV4:s kommentator, Andreas Åberg.

Per Svensson tar sig för huvudet efter smällen. Foto: TV4 (montage).

Per Svensson har blockat många skott i sin karriär, men i Timrås lördagsmöte med Luleå tvingades 36-åringen av isen. Tidigt i den tredje perioden tog nämligen ett skott olyckligt och backen blev liggandes på isen.



– Skottet från Andreasson tar illa på Svensson. Otäckt om den har tagit i nacken, säger TV4:s kommentator, Andreas Åberg i sändningen och fortsätter sedan vid reprisen:

– Han får den mycket riktigt i nacken ja. Han försvinner in i omklädningsrummet direkt.



Timrå hade vid det läget fortfarande 2–4 på resultattavlan efter att man släppt in två mål i mittenperioden. Den sista forceringen mot reducering och kvittering behövde därmed göras utan veteranen som är inne på sin femte säsong i SHL.



Denna säsong har Svensson stått för två mål och tio assist.



Även Linus Nässén klev av för Timrå under mötet som slutade 2–5.