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"Sitter "Hata Löven" över hela min lägenhetsdörr"

Publicerad 24 oktober 2026 13:54
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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John Klingberg gjorde två lånesejourer i Skellefteå i början av 10-talet. Något som fick honom att förstå rivaliteten med Björklöven.
-- Det här är riktigt kul, säger han i SVT:s Hockeykväll.

John Klingberg van SM-guld med Skellefteå 2013. Foto: Bildbyrån
John Klingberg van SM-guld med Skellefteå 2013. Foto: Bildbyrån
Foto: BILDBYRÅN

John Klingbergs korta sejour i Skellefteå säsongerna 2011/2012 och 2012/2013 är kanske inte det man minns allra mest från backstjärnans karriär. Han själv minns däremot mycket tydligt vad rivaliteten mellan Skellefteå och Björklöven innebär.

-- Jag har ju spelat i Skellefteå och jag tror inte hockeysverige förstår hur mycket de här två lagen hatar varandra, säger han i SVT:s Hockeykväll. 

"Hata Löven" över hela min lägenhetsdörr"

Redan i den förra omgången kunde man notera de respektive klackarna börja piska upp stämningen. Något Klingberg inte är ett dugg förvånad över.

-- Jaja, de bygger upp den här hatstämningen mot varandra. Och det här behöver hockeysverige. Det här är riktigt kul. 

När Klingberg var med och vann SM-guld med Skellefteå 2013 minns han ett extra speciellt ögonblick från firandet. 

-- Jag kommer hem efter en vild första festnatt, och det sitter bara "Hata Löven" över hela min lägenhetsdörr på utsidan. Inte "Stort grattis till SM-guldet", utan det var "Hata Löven" över hela dörren. Jag tycker det är fantastiskt. 

Source: John Klingberg @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Skellefteå AIKJohn KlingbergIF Björklöven