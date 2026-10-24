"Sitter "Hata Löven" över hela min lägenhetsdörr"

John Klingberg van SM-guld med Skellefteå 2013. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

John Klingbergs korta sejour i Skellefteå säsongerna 2011/2012 och 2012/2013 är kanske inte det man minns allra mest från backstjärnans karriär. Han själv minns däremot mycket tydligt vad rivaliteten mellan Skellefteå och Björklöven innebär.

-- Jag har ju spelat i Skellefteå och jag tror inte hockeysverige förstår hur mycket de här två lagen hatar varandra, säger han i SVT:s Hockeykväll.

"Hata Löven" över hela min lägenhetsdörr"

Redan i den förra omgången kunde man notera de respektive klackarna börja piska upp stämningen. Något Klingberg inte är ett dugg förvånad över.

-- Jaja, de bygger upp den här hatstämningen mot varandra. Och det här behöver hockeysverige. Det här är riktigt kul.

När Klingberg var med och vann SM-guld med Skellefteå 2013 minns han ett extra speciellt ögonblick från firandet.

-- Jag kommer hem efter en vild första festnatt, och det sitter bara "Hata Löven" över hela min lägenhetsdörr på utsidan. Inte "Stort grattis till SM-guldet", utan det var "Hata Löven" över hela dörren. Jag tycker det är fantastiskt.