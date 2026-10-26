Axel Rindell och Markus Nurmi är med i Finlands landslagstrupp.

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Finland avslutar kommande landslagsuppehållet med en sista match mot Sverige i Helsingfors. Nu har Lejonen också tagit ut sin trupp till samlingen. Där finns det flera spelare som till vardags spelar i SHL.

Oliwer Kaski , Robin Salo och Axel Rindell är alla uttagna bland backarna. Samtidigt får även Janne Kuokkanen och Markus Nurmi chansen bland forwards. Lägg där till att det även är flera gamla SHL-stjärnor med i truppen, som exempelvis Henrik Borgström .

Noterbart är även att målvakten Petteri Rimpinen gör sin första samling med seniorlandslaget. 20-åringen blev utsedd till JVM:s bästa målvakt 2025 när Finland tog silver, då var han helt omutlig. Nu får han alltså även chansen att vara med i senior-Lejonen.

Målvakter

Kari Piiroinen, SaiPa

Petteri Rimpinen, Kiekko-Espoo

Kim Saarinen, HPK

Backar

Juuso Arola, JYP

Anttoni Honka, HC Ajoie

Oliwer Kaski, Malmö Redhawks

Miska Kukkonen, HPK

Mikko Lehtonen, ZSC Lions

Juuso Riikola, SCL Tigers

Axel Rindell, Brynäs IF

Robin Salo, Örebro HK

Mikael Seppälä, Sparta Prag

Peetro Seppälä, Lukko

Forwards

Hannes Björninen, SCL Tigers

Henrik Borgström, Fribourg-Gottéron

Eemil Erholtz, Kärpät

Jere Innala, HC Lugano

Roby Järventie, HC Ambrì-Piotta

Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks

Juho Lammikko, ZSC Lions

Saku Mäenalanen, SCL Tigers

Daniel Mäkiaho, HIFK

Markus Nurmi, Luleå HF

Iiro Pakarinen, HIFK

Sami Päivärinta, HPK

Eetu Päkkilä, Kärpät

Benjamin Rautiainen, Tappara

Kristian Tanus, HC Ajoie