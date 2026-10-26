Finland avslutar kommande landslagsuppehållet med en sista match mot Sverige i Helsingfors. Nu har Lejonen också tagit ut sin trupp till samlingen. Där finns det flera spelare som till vardags spelar i SHL.
Oliwer Kaski, Robin Salo och Axel Rindell är alla uttagna bland backarna. Samtidigt får även Janne Kuokkanen och Markus Nurmi chansen bland forwards. Lägg där till att det även är flera gamla SHL-stjärnor med i truppen, som exempelvis Henrik Borgström.
Noterbart är även att målvakten Petteri Rimpinen gör sin första samling med seniorlandslaget. 20-åringen blev utsedd till JVM:s bästa målvakt 2025 när Finland tog silver, då var han helt omutlig. Nu får han alltså även chansen att vara med i senior-Lejonen.
Målvakter
Kari Piiroinen, SaiPa
Petteri Rimpinen, Kiekko-Espoo
Kim Saarinen, HPK
Backar
Juuso Arola, JYP
Anttoni Honka, HC Ajoie
Oliwer Kaski, Malmö Redhawks
Miska Kukkonen, HPK
Mikko Lehtonen, ZSC Lions
Juuso Riikola, SCL Tigers
Axel Rindell, Brynäs IF
Robin Salo, Örebro HK
Mikael Seppälä, Sparta Prag
Peetro Seppälä, Lukko
Forwards
Hannes Björninen, SCL Tigers
Henrik Borgström, Fribourg-Gottéron
Eemil Erholtz, Kärpät
Jere Innala, HC Lugano
Roby Järventie, HC Ambrì-Piotta
Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks
Juho Lammikko, ZSC Lions
Saku Mäenalanen, SCL Tigers
Daniel Mäkiaho, HIFK
Markus Nurmi, Luleå HF
Iiro Pakarinen, HIFK
Sami Päivärinta, HPK
Eetu Päkkilä, Kärpät
Benjamin Rautiainen, Tappara
Kristian Tanus, HC Ajoie