Björklöven fick en tung resa i lördagens derby.

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Det har pratats länge om derbyt i Västerbotten. Skellefteå mot Björklöven i högsta ligan för första gången på över två decennier.

Då blev det ett rejält antiklimax för hemmalaget.

Redan i första bytet kom 1-0 för gästerna och kort där efter satt tvåan trots att Björklöven var en man mer på isen. Det satte sedan även tonen för resten av matchen och målen fortsatte att trilla in. Efter 40 minuter var ställningen 5-0 till Skellefteå.

Ett resultat som faktiskt var i underkant.

– Björklöven är så dåliga. Vi får kalla en spade för en spade. Skellefteå är jättebra men Björklöven är faktiskt jätte-, jättedåliga. Försvarsspelet är under all kritik, man ställer upp som en box plus en. Hur ska du vinna mot Skellefteå, ska du ge dem yta att åka runt i anfallszonen? Det är hål i huvudet. Inget självförtroende, inget defensivt spel. De är inte tuffa, de är inte arga, de skapar ingen friktion. Ingenting händer därute. Jättesvagt av Björklöven och jag är extremt besviken på deras uppträdande i dag, säger experten Sanny Lindström i TV4:s sändning.

Sanny Lindström sågar Björklöven

Björklöven var inte bara svaga i spelet, de bjöd även inte upp till någon vidare derby-kamp. Det var otroligt tamt på isen med knappt några situationer eller tacklingar där de lyckades komma under skinnet på sin motståndare.

Istället fick Skellefteå snurra fritt i anfallszonen och gjorde stundtals vad de ville.

– Jag är så primitiv att jag kan säga kör över nån jävel. De möts om en vecka igen, jag menar inte att man ska skada folk men det är ett signalvärde till publiken och till alla, skapa någonting. Men just nu händer det ingenting och Skellefteå är överlägsna, säger Lindström.